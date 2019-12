Gerorge Clooney: Es ist mit ihm "die Hölle auf Erden"

George Clooney, 58, ist derzeit laut "Radar Online" nicht wirklich entspannt. Eigentlich hat der Hollywoodstar ("Up in the Air") beruflich und privat so viel erreicht. Mit zwei Oscars und zwei Kindern und einer Traumfrau wie Amal Clooney, 41, könnte sich der Leinwandstar eigentlich getrost zurücklehnen und eine besinnliche Weihnachtszeit verbringen, aber weit gefehlt!

George Clooney ist ungenießbar

Laut der Publikation ist George Clooney derzeit schwer mit seinem neuen Film "Good Morning, Midnight" beschäftigt, in dem er nicht nur die Rolle des Produzenten und Regisseurs übernehmen, sondern auch als Schauspieler auf der Leinwand zu sehen sein wird. Das klingt nach einem Haufen Arbeit, die der Tausendsassa auch geistig mit nach Hause zu nehmen scheint - sein Job lässt ihn eben nie los!

Gestresst wie nie!

Ein Insider plauderte gegenüber "Radar Online" aus, dass er momentan mehr als beschäftigt sei. "Er ist davon gestresst, seine Besetzung für sein nächstes großes Projekt zusammenzubekommen, das er produzieren, als Regisseur leiten und in dem er die Hauptrolle spielen wird." Weiter heißt es: "Darüber hinaus findet er sich in zähen Verhandlungen mit den Sprechern der Schauspieler*innen, während er sich ans Budget halten muss."

George Clooney, der Grinch

Momentan ist es um George, Amal Clooney und ihre zweijährigen Zwillinge Alexander und Ella ruhig und der Superstar stürzt sich lieber in die Arbeit und den anstehenden Netflix-Film, in dem er einen einsamen Wissenschaftler in der Antarktis verkörpern wird. Zusätzlich noch für die Familie und Freunde da zu sein - für Clooney Stress pur. "Er ist ein Griesgram und es wird nur noch schlimmer, wenn die Dreharbeiten losgehen." Egal ob am Set oder daheim - alle müssen nach George Clooneys Pfeife tanzen. "Jeder hat auf Eierschalen zu gehen, muss seine Stimmungsschwankungen ertragen und über sein unlustigen Papa-Witze lachen."

Dieser Artikel ist ursprünglich auf gala.de erschienen.