Gerda Lewis: Großer Beziehungs-Schritt nach nur einem Monat

Gerda Lewis schwebt auf Wolke Sieben, wie sie auf ihrem Instagram-Kanal täglich deutlich macht. Nachdem die Beziehung mit Keno, die aus der letzten Bachelorette-Staffel entstanden ist, relativ schnell den Bach runter ging, hat sie nun ihren wahren Traumprinzen gefunden. Frisch zum Jahreswechsel machte sie ihre Beziehung mit Wrestler Melvin Pelzer öffentlich. Wer nun eins und eins zusammenzählt, merkt schnell, dass das nicht einmal vor einem Monat war. Trotzdem sind sie sich die beiden sicher: Sie wollen in eine gemeinsame Wohnung ziehen. Huch, jetzt schon?

Wenn's läuft, dann läuft’s

Der Plan: Sie vollen „sehr, sehr bald zusammenziehen“, verrät sie in ihrer Instagram-Story. Und bevor die Follower aufgrund von Überstürzung irgendwas einwenden können, fügt die 27-Jährige hinzu: "Die einen werden jetzt sagen, das ist sehr, sehr früh. Aber ganz ehrlich, ich bin der Meinung, für sowas gibt es keinen richtigen Zeitpunkt. Entweder man fühlt es und dann wagt man den Schritt, oder halt nicht."

Immerhin hat das auch seine Vorteile. Laut Gerda würden sie eh jede Minute zusammen verbringen und außerdem könne man sich die Miete teilen. Auf den Kopf gefallen ist Gerda jedenfalls nicht, bei den aktuellen Mietpreisen geht der Punkt an sie.

Wirklich überraschend sollte der große Schritt für die Fans tatsächlich nicht sein. Denn sie macht auf Instagram keinen Hehl daraus, dass sie in Melvin den zukünftigen Vater ihrer Kinder sieht. Eine gemeinsame Wohnung ist dann schließlich ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn es bei Gerda immer so flott geht, könnte auch bald ein Antrag folgen. Immerhin hat das Jahr gerade erst angefangen und wir sind gespannt, was es für die beiden noch so bringt.

Wer ist Gerda Lewis – Daten und Fakten

Gerda Lewis ist deutsch Reality-TV-Teilnehmerin und Model.

2018 machte sie bei der Casting-Show "Germanys Next Topmodel mit",2019 war sie die "Bachelorette" in der gleichnamigen Fernsehshow.

Gerda Lewis wurde am 16. November 1992 geboren.

Verwendete Quellen: Instagram