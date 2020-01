Gerda Lewis: Verwirrende Knutsch-Fotos - sehen wir doppelt?

Moment einmal, sehen wir etwa doppelt? Gerade haben wir uns noch für Gerda Lewis Silvesterbotschaft aka. das knutschende Beweisfoto von ihr und ihrem neuen Freund gefreut und plötzlich taucht ein weiteres Kuss-Bild auf Instagram auf. Und das Mädchen darauf sieht ebenfalls exakt wie Gerda aus. Doch beim genaueren Hinschauen erkennt man, dass es sich gar nicht um die Ex-Bachelorette handelt – sondern um ihre beste Freundin. Aber alles der Reihe nach!

Gerda im Liebesglück

Spätestens seit Silvester wissen wir, dass Gerda Lewis wieder auf Wolke Sieben schwebt. Auf ihrem Instagram-Account postete sie nämlich pünktlich zum neuen Jahr ein Bild, welches sie und ihren neuen Freund küssend vor einem Silvester-Feuerwerk zeigt. Der Glückliche: Melvin Pelzer, Ringer im RC CWS Düren-Merken in der 1. Bundesliga.

Unter den Post schreibt sie: "Can’t wait to share my 2020 with this special one!". Wie süß!

Sehen wir etwa doppelt?

Nun zum ominösen Foto, dass eine weitere Blondine beim Küssen an Neujahr zeigt. Zufälligerweise sieht sie Gerda verblüffend ähnlich und auch der Mann an ihrer Seite sieht eins zu eins aus wie Gerdas neuer Freund Melvin. Große Verwirrung, aber hier kommt die Auflösung.

Bei Gerdas Doppelgängerin handelt es sich um ihre beste Freundin Larissa und der Mann an ihren Lippen ist tatsächlich Melvins Zwillingsbruder (!) Robin. Laut seinem Instagram-Account ist auch er als Ringer erfolgreich und wurde 2011 sogar Deutscher Meister.

Und auch Larissa findet unter dem Instagram-Account süße Worte für ihren Neuen: "There’s no place I’d rather be than in your arms. Ich hätte mir kein schöneren Start ins Jahr 2020 vorstellen können".

Haben die zwei BFF´s etwa das gleiche Beuteschema in Sachen Männer, oder wie kam diese Pärchen-Konstellation zu Stande? Wer hier wen verkuppelt hat, lässt sich bei dem Liebes-Wirrwarr nicht genau sagen. Aber eines wissen wir: Doppelt hält besser!