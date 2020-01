Germanys Next Topmodel: Oha! Hat sich da jemand verplappert

Die Mädels stehen in den Startlöchern und sind bereit, um den Titel "Germanys Next Topmodel" zu kämpfen. Aufregende Shootings, knallharte Proben und neue Jobs werden Heidis Mädels erwarten – das steht fest. Und auch, dass Heidi wieder auf eine feste Jury verzichtet, bleibt gleich. Dafür lädt sie wieder die Crème de la Crème unter den weltweiten Topmodels als Gastjuroren ein. Wir sind gespannt, wen sie diesmal in petto hat. Eine hat sich vielleicht schon selbst verraten.

Kommt eine ganz besondere Gastjurorin?

Schlaue Fans haben vielleicht schon eins und eins zusammengezählt, denn auf Instagram hat sich ein ganz besonderer Star angekündigt – Yoncé Banks aka. die Gewinnerin von "Queen of Drags“. Hinter der bunten Kunstfigur steckt Friseur Savvas aus Paderborn. Und eines hat er als Drag Queen bei der Show auf Prosieben bewiesen: Yoncé kann sich bewegen. Ob sie wohl als neuer Jorge González Heidis Mädels zeigen wird, wie man mit schwingenden Hüften über den Laufsteg stolziert?

Das nötige Handwerk dazu hätte Yoncé Banks auf jeden Fall, wie sie in seiner Instagram-Story beweist. Mit dem nötigen Hüftschwung stöckelt die Drag-Queen auf und ab. Auf dem Video markierte sie Heidi Klum, "Germanys next Topmodel" und ProSieben. Ein Zeichen? Schließlich ist Heidi auch ein riesiger Fan von ihr. In der "Queen of Drags"-Show schwärmte sie damals: "Man sieht es in deinem Gesicht, in all deinen Bewegungen. Du bist geboren, um auf der Bühne zu stehen.“ Na, das schreit doch nach dem nächsten Laufsteg-Coach!

Wer ist Yoncé Banks – Daten und Fakten

Yoncé Banks gewann die erste Staffel von "Queen of Drags" auf ProSieben.

Hinter der Kunstfigur steckt Savvas aus Paderborn.

Yoncé Banks erster Auftritt war als Background Tänzer in der Show eines Freundes.

