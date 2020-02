GNTM-Kandidatin verliert ihre ganze Familie bei tragischem Autounfall

Seit letzter Woche begab sich Heidi Klum wieder auf die Suche nach Deutschlands neuem Topmodel. Und auch dieses Jahr haben die junge Mädchen von nah und fern nur ein Ziel: einen Vertrag als Model. Das ist auch der Wunsch der Kandidatin Maribel Sancia Todt, die in der zweiten Runde mit zwei weiteren Teilnehmerinnen nachrückte. Maribel beschreibt sich selbst als Einzelkämpferin, was vielleicht gar nicht so schlecht ist, um in diesem Format mithalten zu können. Doch was viele nicht wissen: Diese Persönlichkeitseigenschaft hat einen traurigen Hintergrund.

"Es hat sich alles um 180 Grad gewendet"

2016 hat die Schülerin aus Mülheim an der Ruhr einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Maribel verlor ihre Eltern, ihre kleine Schwester und die drei Familienhunde bei einem Autounfall. "Damals war es so, als sei mein ganzes Leben zerbrochen“, erzählt die 18-Jährige im Interview mit der 'Bild', "Ich musste umziehen und es hat sich alles um 180 Grad gewendet. Es war sehr stressig. Das halbe Jahr danach war es schlimm.“

Ihre Familie war mit dem Wohnmobil in Kroatien unterwegs gewesen. Auf dem Rückweg gerieten sie auf der A7 in Kassel in einen Stau. Kurze Zeit später raste ein LKW ungebremst ins Stauende und erwischte dabei das Wohnmobil. Maribels Eltern, ihre elfjährige Schwester Aurelia und die drei Familienhunde kamen dabei ums Leben.

Ein starkes Umfeld stützt Maribel

Seitdem lebt Maribel bei ihrer Oma. Nach dem Umzug hat sie Anschluss in einer neuen Schule gefunden und schloss neue Freundschaften. Auch ihre Verwandten waren in der schweren Zeit für sie da. Dennoch gesteht Maribel bei Germany's Next Topmodel: "Ich musste von der einen auf die andere Sekunde erwachsen werden“. Und das habe sie zur Einzelkämpferin gemacht.

Germany's Next Topmodel läuft jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Verwendete Quellen: ProSieben, Instagram, Bild