GNTM 2018: Alle Infos zur 13. Staffel

Gute Nachrichten für alle GNTM-Fans! Es gibt eine weitere Staffel von Germany's Next Topmodel. Nachdem am 12. Mai 2017 Céline Bethmann zu Germany's Next Topmodel 2017 gekürt wurde, ist es nun im Februar 2018 wieder soweit - die 13. Staffel GNTM geht los. Da kommt Freude auf!

Die schönsten Mädchen Deutschlands stellen sich Heidi Klums Challenges und begeben sich in eine harte Competition – doch nur eine kann letztendlich Germany's Next Topmodel werden.

Dabei gibt es dieses Jahr so einige Neuerungen. So wird die GNTM-Gewinnerin von 2018 beispielsweise nicht mehr das Cover der Cosmopolitan schmücken. Was stattdessen auf die Siegerin wartet - und noch viel mehr - erfahrt ihr hier bei uns.

Wer sitzt in der Jury für GNTM 2018?

Model-Mama Heidi Klum ist natürlich nicht wegzudenken und wird sich den Spaß auch bei der 13. Staffel nicht entgehen lassen. Ob neben ihr in der GNTM-Jury 2018 die altbewährten Gesichter, Michael Michalsky und Thomas Hayo, zu sehen sein werden, ist offiziell noch nicht bestätigt.

Doch Heidi postet auf Instagram bereits fleißig Bilder mit ihren zwei alten Kollegen. Demnach ist es naheliegend, dass wir auch in diesem Jahr bei GNTM nicht auf sie verzichten müssen. Scheinbar hat sich das Konzept mit den zwei Teams in den letzten zwei Staffeln bewährt.

Erster shooting Tag für #GNTM2018 mit meinen zwei Süßen ❤️❤️@thomashayo @michael.michalsky A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) on Nov 3, 2017 at 4:53pm PDT

Catwalk-Coach Nikeata Thompson, die in der 12. Staffel im Team Michael unterstützte, hat gegenüber dem Magazin Closer ebenfalls Interesse bekundet: "Ich kann mir sehr gut vorstellen, mal in der Jury zu sitzen. Ich habe Juroren-Erfahrung, Model-Erfahrung – also warum nicht?" Mal sehen, ob es hier noch eine Neuerung gibt – es bleibt also spannend.

Was ist neu bei GNTM 2018?

Auch wenn die GNTM Jury für 2018 noch nicht offiziell bekannt ist, so steht eines schon fest: Die Germany's Next Topmodel Gewinnerin 2018 wird nicht mehr das Cover der Cosmopolitan zieren. Es habe auf beiden Seiten konzeptionelle Änderungen gegeben, bestätigte eine Sprecherin der Bauer Media Group gegenüber Meedia.

Eine krasse Änderung! Schließlich haben die Cosmopolitan und GNTM seit 2006 kooperiert und alle bisherigen Gntm-Siegerinnen, waren auf dem Cover zu sehen. Doch nach 12 Jahren ist jetzt Schluss! Ob sich das Team um Heidi Klum nun einen neuen Partner für die 13. Staffel an Land holt, bleibt abzuwarten. Doch vermutlich wird die GNTM-Gewinnerin von 2018 ein anderes Magazin-Cover schmücken.

GNTM 2018: Die Bewerbungsphase läuft!

Seit dem 9. August ist die Bewerbungsphase für Germany’s Next Topmodel 2018 eröffnet. Heidi Klum postete ein Video auf Instagram, indem sie zusammen mit Michael Michalsky junge Frauen dazu aufrief, sich unter dem Hashtag #ichbingntm2018 mit Fotos und Videos für die 13. Staffel von Germany's Next Topmodel zu bewerben.

Endlich geht es wieder los !!....Ich freue mich auf Eure Bewerbungen. #ichbingntm2018 @michael.michalsky @thomashayo A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) on Aug 8, 2017 at 9:56am PDT

GNTM Start 2018: Wann geht die 13. Staffel los?

Erster Sendetermin der 13. Staffel von Germany's Next Topmodel ist, von ProSieben noch nicht offiziell bestätigt, doch voraussichtlich geht es im Februar 2018 los. Sobald es mehr Infos gibt, halten wir euch hier natürlich auf dem Laufenden. Wir sind schon ganz gespannt!