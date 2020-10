"The Voice Kids"-Star mit nur 16 Jahren verstorben

Das Schicksal der ehemaligen "The Voice Kids"-Kandidatin Grace Mertens bewegt Fans weltweit. Die 16-Jährige litt an einem Hirntumor, an dem sie jetzt verstarb.

Nach ihrem Auftritt bei "The Voice Kids" bekam die damals 13-Jährige Grace Mertens Standing Ovations von Nena, Sasha und Mark Forster. Doch ihre Gesundheit erlaubte es Grace nicht, eine Gesangskarriere nach ihrer Teilnahme bei der Castingshow weiter zu verfolgen.

Die Hamburgerin litt an einem Hirntumor

Die junge Sängerin und Songwriterin litt an einem Hirntumor, gegen den sie jahrelang ankämpfte. Ihre vielen Fans nahmen Anteil an ihrem traurigen Schicksal. In den letzten Wochen verschlechterte sich ihr Zustand dann rapide. Jetzt ist die 16-Jährige gestorben.

Verwendete Quelle: RTL.de