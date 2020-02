Greta Thunberg: Große Trauer! Emotionales Insta-Posting berührt

Trauer um Olof Thunberg. Am Dienstagabend teilte Klimaaktivistin Greta Thunberg (17) und ihre Schwester Beta (15) via Instagram und Twitter mit, dass ihr Opa im stolzen Alter von 94 Jahren verstorben ist. Was nur wenige wissen: Gretas Opa war selbst ein Prominenter. Er stand über 75 Jahren als Schauspieler auf der Bühne.

"Wir vermissen ihn"

Greta Thunberg würdigte ihren Großvater in ihrem emotionalen Instagrampost als "einen von Schwedens größten Schauspielern“. Und dann fügte sie noch etwas Persönliches hinzu. "Er war einer der nettesten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Wir vermissen ihn furchtbar doll." Die Bilder auf Instagram zeigen ihren Opa und Greta. Eines, wie Greta als kleines Kind auf seinem Schoß turnt. Ein anderes, wie sie neben ihrem Opa sitzt und beide in die Kamera grinsen. Der stolz über seine Enkelin, der in Olof Thunbergs Gesicht abzulesen ist, ist nicht zu verleugnen.

Olof Thunbergs größten Erfolge

Seine ersten großen Rollen bekam Olof Thunberg bereits in den Nachkriegsjahren. Der internationale Durchbruch gelang dem Schauspieler dann in den 60er Jahren durch eine Rolle als Orgelspieler Frederik in Ingmar Bergmans Drama "Licht im Winter". Den Schweden war jedoch vor allem seine Stimme bekannt, die er als Synchronsprecher der Zeichentrickfigur "Bamse" und dem Tiger "Shere Khan" in Disneys "Das Dschungelbuch" lieh. Am 21. Mai wäre Olof Thunberg 95 Jahre alt geworden.

Liebe Greta, wir sind in Gedanken bei dir und deiner Familie und wünschen euch viel Kraft.

verwendete Quellen: Instagram