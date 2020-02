Kennst du schon die Schwester von Greta Thunberg? Beata ist eine super Sängerin

View this post on Instagram

FOREVER PIAF! I september 2020 så gör jag musikaldebut där jag spelar Edith Piaf i en nyskriven musikal på Göta Lejon. Jag är så glad att det äntligen är officiellt! Biljetter kommer att finnas på torsdag i länken i min bio! In September 2020 I will make my musical debut where I play Edith Piaf in a newly written musical at Göta Lejon. I'm so glad it's finally official!