Greta Thunberg: Skandal-Behauptung von Xavier Naidoo lässt Netz lachen

17.03.2020

Bizarre These

Kürzlich ist ein verrücktes Video von Xavier Naidoo aufgetaucht, welches nun auf Twitter kursiert. Darin prahlt der Sänger mit seinen vielen Autos, prangt Klimaforscher an und stellt eine bizarre "Fridays-For-Future"-These auf. Geht's noch?

Es ist heute der 20. September, ein sogenannter Friday for Future, FFF. Dreimal F. F ist am sechsten Platz im Alphabet: 666 - da weiß man auch wieder, wer dahintersteckt.

So leitet Xavier das Video ein. Hä? Nicht Greta Thunberg sondern Satan soll jetzt hinter der Klimabewegung Fridays for Future stecken? Doch was dann kommt, lässt einen nur den Kopf schütteln. "Ich habe ja noch ein paar andere Boliden und überhaupt viele Autos und ich würde kein einziges davon jemals verschrotten wegen einer Klimahysterie, die vor Gericht keine Chance hat.“

Wann das Video genau aufgenommen wurde und auf welcher Plattform der Sänger es veröffentlicht hat, bleibt unklar. Das Netz lacht sich jedenfalls kaputt. Vor allem nachdem ZDF-Satiriker Jan Böhmermann auf Twitter ironisch in der Videoüberschrift seine ganz eigene These dazu aufgestellt hat. Seht selbst:

CORONA: zählt mal die Buchstaben!

C O R O N A = 6 Buchstaben!!



Und wie viele Leute sind nach Xaviers Abgang noch in der DSDS-Jury? Richtig: 3!



Und jetzt kommt's: Schreibt bitte 3 mal 6 auf einen Zettel! Das ist ein Hinweis, wer dahinter steckt – hinter ALLEM!



via @visavie1 pic.twitter.com/HiSB5DStHl — 🦠 Jan ZUHAUSE BLEIBEN! 🦠 HÄNDE WASCHEN! 🤨 (@janboehm) March 13, 2020

16.03.2020

Greta erntet scharfe Kritik

Der Kult-Radiomoderator Jürgen Domian lässt ordentlich Frust ab. Der Grund: die schwedische Klimaaktivistin, die ihm besonders gegen den Strich geht. "Seit ein paar Jahren nun schon sprichst Du zu uns klare Worte und hältst mit Kritik nicht hinter dem Berg. Genauso werde ich es jetzt auch machen", beginnt Jürgen Domian den offenen Brief.

Eines stellt der Radiomoderator aber zuvor klar. Er selbst sei ein großer Naturfreund und "tiefgrün eingestellt". Keine Frage, auch ihm tue das Schmelzen der Gletscher "in der Seele weh". Doch dass Greta ihren Zuhörern permanent die Schuld und ein schlechtes Gewissen einrede, ginge ihn mächtig gegen den Strich.

Ich muss Dir sagen, dass Du mir mittlerweile ziemlich auf die Nerven gehst. Es gibt kaum eine Woche, in der Du nicht irgendwo in Erscheinung trittst und irgendjemandem mit moralinsaurer Miene Vorwürfe machst.

"Entsorge bitte Deinen Heiligenschein! Natürlich umweltgerecht"

Ja, der Radiomoderator lässt in seinem Brief kein gutes Haar an der jungen Klima-Aktivistin. Seine kontroverse Botschaft wird im Netz nun heiß diskutiert. Während die einen ihm zustimmen, widersprechen ihm andere. Denn: die ältere Generation würde lieber an ihren Bequemlichkeiten beharren, als für ein besseres Leben für die folgenden Generationen zu kämpfen.

Wer ist Greta Thunberg? Zahlen und Fakten

Greta Thunberg wurde am 3. Januar 2003 in Stockholm geboren

Die Umweltaktivistin gilt als Gründerin der Bewegung "Fridays for Future"

Im Jahr 2019 wurde Greta Thunberg als "Person des Jahres" des TIME-Magazins ausgezeichnet

