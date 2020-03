Greta Thunberg hat sich anscheinend mit Covid-19 infiziert

25.03.2020

Hat sich Greta infiziert?

Immer mehr Leute infizieren sich mit dem Coronavirus. Hat sich nun auch die junge Klimaaktivistin angesteckt? In letzter Zeit war es ziemlich ruhig um sie geworden. Doch jetzt meldet sie sich auf Instagram zurück – und sie geht davon aus, infiziert zu sein.

"Ich hatte Kälteschauer, Halsschmerzen und habe gehustet", schreibt sie, ihr Vater hätte dieselben Symptome, dieser jedoch auch verbunden mit Fieber. Testen lassen habe sie sich noch nicht, denn in Schweden könne man das nur, wenn man medizinische Hilfe benötigt. Trotzdem würden die Symptome eindeutig dafür sprechen, so Greta.

Doch was Greta im Endeffekt am meisten erschreckt, ist, dass die Symptome sich nur leicht äußerten. Und genau das sei das Gefährliche am Virus. "Viele (insbesondere junge Menschen) bemerken möglicherweise überhaupt keine oder sehr milde Symptome. Dann wissen sie nicht, dass sie das Virus haben und können es an Personen in Risikogruppen weitergeben", warnt Greta. Und deshalb rät sie ihren Followern, bitte Zuhause zu bleiben.





24.03.2020

Die verblüffende Ignoranz der Schweden

Es scheint, als würden die Schweden den Coronavirus auf die leichte Schulter nehmen. Veranstaltungen über 500 Personen sind noch erlaubt, die Gastronomie geöffnet, Kindergärten und Schulen bis zur neunten Klasse ebenfalls. Selbst die Ski-Gebiete sind noch voll mit Menschen. Ausgangssperre? Nein, danke! Die schwedische Gelassenheit beunruhigt die Experten.

Doch gerade auf die Experten gilt es zu hören. Und das findet auch Greta Thunberg. Deshalb ruft die Klimaikone in der 83. Woche der Schulstreiks zu Solidarität mit den vom Covid-19 gefährdeten Personen auf. Es ist wichtig, die Lage ernst zu nehmen. Deshalb fordert Greta soziale Distanzierung und keine Ignoranz. Denn "wir sitzen alle im selben Boot", warnt sie auf ihrem Instagram-Profil.

23.03.2020

Wie gut kennst du Greta Thunberg?

Ihr Name ist weltweit bekannt, ihre Zöpfe ihr unverkennbares Markenzeichen. Jeder weiß, wer sie ist und für was sie steht. Doch wie gut kennst du sie tatsächlich? Drei Greta-Fakten, die vielleicht für viele neu sind.

Dass bei Greta Thunberg das Asperger-Syndrom, eine Form von Autismus, diagnostiziert wurde, ist kein Geheimnis. Doch wusstest du, dass Greta die Krankheit als einen Segen bezeichnet? "Ohne Asperger wäre das hier nicht möglich“, verriet Greta Thunberg gegenüber dem ZDF. "Ich sehe die Welt aus einer anderen Perspektive – Schwarz und Weiß“. Wusstest du, dass Greta eine echte Einser-Schülerin war – trotz ihrer Fehlstunden? Wie die schwedische Zeitung "Dagens Nyheter" berichtet, hat Greta Thunberg in 14 von 17 Fächern ein "A", also die Bestnote bekommen. Greta Thunberg belegte 2018 bei einem Schreibwettbewerb der schwedischen Zeitung "Svenska Dagbladet" zum Thema Klima den zweiten Platz. Daraufhin kontaktierte sie der Umweltaktivist Bo Thorén – und schlägt ihr den Schulstreik vor. Inspiriert wurde Bo von den Protesten in den USA gegen den Waffenbesitz, die nach dem Schulmassaker in Florida stattfanden.

Wer ist Greta Thunberg? Zahlen und Fakten

Greta Thunberg wurde am 3. Januar 2003 in Stockholm geboren

Die Umweltaktivistin gilt als Gründerin der Bewegung "Fridays for Future"

Im Jahr 2019 wurde Greta Thunberg als "Person des Jahres" des TIME-Magazins ausgezeichnet

verwendete Quelle: ZDF, merkur.de, tagesspiegel, Instagram