Gülcan Kamps: Dieses Statement erhitzt die Gemüter

Gülcan Kamps, 37, lässt ihre Fans via Instagram regelmäßig an ihrem Privatleben teilhaben. Jetzt postet die Moderatorin ein Bild, auf dem sie ihren Bauch zeigt und anmerkt, dass sie aufgrund der aus dem Coronavirus resultierenden Quarantäne ein paar Pfunde zugelegt habe. Dieses Gewichtsupdate löst bei ihren Followern allerdings gemischte Gefühle aus.

Gülcan Kamps: Sie hat "ganze 3 Kilo zugenommen"

"Jetzt haben wir den Salat. In der Corona Quarantäne habe ich nicht immer auf die Kalorien geschaut und nun ganze 3 Kilo zugenommen", teilt Gülcan Kamps auf ihrem Instagram-Profil mit. Sie sei erstaunt über die rasche Gewichtszunahme, da die Quarantäne lediglich "ein paar Wochen" andauerte. Nun müsse sie eben Sport treiben, um die zusätzlichen Pfunde wieder zu verlieren. Um ihre Aussage visuell zu unterstützen, zieht sie auf dem Bild ihr Oberteil hoch und präsentiert ihren scheinbar veränderten Bauch.

Sie habe die besagten drei Kilo nämlich vor allem bemerkt, weil ihre "Jeans sich paar mal bemerkbar gemacht" habe mit "kneifen und zwicken". Außerdem bittet sie ihre Fans, ihr die Daumen zu drücken, da sie vorhabe die Quarantäne-Kilos bis Juli loszuwerden: "Wenn ich es schaffe die Extra Kilos los zu werden, gibt es super schöne Bikini Bilder! Und wenn ich es nicht schaffe...Bilder im Wickelkleid".

Gülcans Fans reagieren mit gemischten Gefühlen

Die Meinungen ihrer Follower spiegeln sich in den sehr unterschiedlichen Kommentaren wider. Ein Großteil ihrer Fans zeigt sich wohlgesinnt, was in Kommentaren wie "Ich glaube das geht jedem so" ersichtlich wird. Zudem sprechen viele User ihr Mut zu, indem sie anmerken, dass sie trotz der zusätzlichen Kilos toll aussehe oder nach wie vor einen "Bombenkörper" habe. Bei einigen Fans stößt Gülcans Offenbarung jedoch auf Unverständnis. Ein User schreibt: "Ich frag mich was du hast, man sieht doch gar nicht, dass da was dazu gekommen ist". So oder so, wichtig ist doch nur, dass Gülcan Kamps sich wieder wohl in ihrem Körper fühlt.

Verwendete Quelle: Instagram

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.