von Angela Marlier

Vor etwa einem Monat ist für Gülcan Kamps ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen: Sie wurde Mutter. Jetzt scheint die Schonfrist in Sachen entspannter, ruhiger Nächte vorbei zu sein, wie sie auf Instagram verraten hat.

Leben am Limit, so könnte man wohl oft die Zeit mit einem Neugeborenen beschreiben - und auch die Phase in der Gülcan Kamps und ihr Baby sich aktuell befinden. Noch vor Kurzem richtete sie auf ihrem Instagram-Kanal rührende Worte an ihr Kind: "Du bist so zart und stark und ich liebe und genieße jede Sekunde mit dir, meine kleine Maus" Mittlerweile würde sie sich vielleicht bei aller Liebe doch auch gerne mal eine Auszeit gönnen, insbesondere in den Nächten.

Gülcan Kamps: Ihr Baby lässt sie nicht schlafen

Gülcan strahlt bei ihrem aktuellen Baby-Update, und das trotz kurzer Nächte und großer Müdigkeit. Ihre „kleine Maus“ hat sich nämlich in der Zwischenzeit vom Durchschlafen verabschiedet und feiert in der Nacht gerne mit Mama eine private Party. Wie die ehemalige VIVA-Moderatorin mit der ungewohnten Nachtaktivität ihres Sprösslings umgeht, erfahrt ihr in unserem Video.

Verwendete Quelle: instagram.com