Guido Maria Kretschmer gehört auch am Krönungstag zu den Expert:innen, die den großen Tag des zukünftigen Königs mitverfolgen und einen genauen Blick auf die Details haben. Im Interview hat er GALA erzählt, worauf er sich besonders freut.

Guido Maria Kretschmer, 57, hat schon mehrere royale Events an der Seite von Frauke Ludowig, 59, und Michael Begasse, 57, miterlebt und kommentiert. Auch am kommenden Samstag, dem 6. Mai, wird er ganz genau hinsehen und den Royal-Fans die Details des Events zeigen.

Guido Maria Kretschmer: "Für uns ist es auch ein Highlight."

Gemeinsam mit seinem Mann Frank Mutters, 68, widmet sich Guido am gestrigen Abend zunächst dem "König der Löwen", bevor es am Samstag für ihn und alle Royal-Fans um den König von Großbritannien gehen wird. Beim Jubiläumsabend des Musicals in Hamburg erzählt der Designer, wie groß die Vorfreude auf die Krönung des künftigen Königs Charles III. ist. Worauf er sich am meisten freut und auf was er ein besonderes Augenmerk haben wird, siehst du im Video.

