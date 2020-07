Eva Mona Rodekirchen lässt sich im Schlafzimmer ablichten und verzückt damit ihre Follower!

Maren schickt Grüße aus dem Bett - so privat sieht man sie selten

So haben wir GZSZ-Maren noch nie gesehen! Auf Instagram teilt Eva Mona Rodekirchen, 44, jetzt einen Schnappschuss mit echtem Seltenheitswert. Die Schauspielerin gibt einen intimen Einblick in ihr Schlafzimmer - so darf sie sonst wahrscheinlich nur ihr Lebenspartner Björn Geske sehen.

Mit Dutt, Brille und etwas finster schaut Eva Mona Rodekirchen in die Kamera. Die Decke bedeckt die wichtigsten Körperstellen. Ihre Schulterpartie kommt gut zur Geltung, sodass es so aussieht, als würde die Schauspielerin sich für das Selfie oben ohne ablichten lassen. Mit "Guten Morgen!", kommentiert die 44-Jährige ihren Beitrag. Dazu setzt sie unter anderem die Hashtags 'habsonstnichtszusagen','lächelnhilft'.

Die Fans sind von diesem sexy Schwarz-Weiß-Schnappschuss ganz verblüfft. "Guten Morgen... Wie kann man denn morgens schon so (gut) aussehen?", schwärmt eine Instagram-Userin. "Ich seh definitiv nicht so gut aus wie du", fügt eine andere an. "Klasse. Tolle Ausstrahlung!" lautet das Urteil eines weiteren Fans. Auch wir schließen uns den positiven Reaktionen an und finden, das ist ein wunderschönes Bild!

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.