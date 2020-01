GZSZ: Todesdrama – werden sie überleben?

Großes Zittern

Au weia! RTL lässt seine GZSZ-Fans wieder ganz schön zittern. Dieses Mal geht es um die Serienlieblinge Sunny (gespielt von Valentina Pahde) und Tuner (gespielt von Thomas Drechsel), die um ihr Leben bangen müssen. Wie der Sender in der Vorschau für den Februar zeigt, müssen die beiden eine echte Horrornacht durchstehen, in der sie zu erfrieren drohen. "Werden sie noch rechtzeitig gefunden", macht der Sender die Zuschauer neugierig. Und auch wir kauen schon an unseren Fingernägeln herum und können es kaum abwarten die Folge zu schauen. Wie Sunny und Tuner jedoch in die missliche Lage kommen, hält RTL hingegen geheim. Typisch!

Es wird nie langweilig

Was wir jedoch wissen: Bei Tuner und Sunny geht sowieso gerade alles drunter und drüber. Nach langer Zeit kehrt Tuner zurück auf den Kolle-Kiez, um ein Bierchen mit Nihat zu genießen. Der verfällt allerdings wieder in alte Muster. Tuner hat die Nase voll und will den Abend kurzerhand abblasen. Doch eine unerwartete Überraschung kommt ihm dazwischen. Es bleibt spannend!

Zurück zu Sunny. Sie findet einen Brief, den sie als 13-Jährige an ihre erwachsenes Ich geschrieben hat. Beim Lesen fällt ihr allerdings auf, dass ihr Leben kein bisschen so verläuft, wie sie sich es ausgemalt hat. Überraschung! Der Brief wirft Sunny ziemlich aus der Bahn und nun muss sie sich entscheiden: Wird sie weiter mit Emily arbeiten oder fängt sie wieder an, zu studieren? Wo die Reise der beiden wohl hingehen wird, erfahrt ihr montags bis freitags um 19:40 Uhr auf RTL.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten – Daten und Fakten

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist eine deutsche Liebes-Telenovela auf RTL.

Am 11. Mai 1992 wurde es das erste Mal ausgestrahlt.

Unter anderem spielen Schauspieler wie Ulrike Frank, Wolfgang Bahro und Daniel Fehlow mit.

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" läuft montags bis freitags um 19:40 Uhr.

