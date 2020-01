GZSZ-Star Ulrike Frank: "Es wird noch schlimmer"

Katrin Flemming zählt zu den Bösewichten der beliebten TV-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Sie schreckt vor nichts zurück, wenn es um die Durchsetzung ihrer Interessen geht. Derzeit geht es in GZSZ so heftig zu, dass niemand mehr etwas mit Katrin Flemming zu tun haben will.

Ihre Tochter Johanna wurde angefahren und musste notoperiert werden. Ein Operationsfehler von Lilly Seefeld hat schwere Folgen und Johanna muss das Laufen komplett neu erlernen. Katrin Flemming läutet daraufhin allerhand Verfahren gegen Lilly ein und vergrault damit schließlich sogar Maren Seefeld, Lillys Mutter, die eigentlich ihre beste Freundin ist. Harte Zeiten also für die toughe Geschäftsfrau.

"Sie hat es gerade wirklich schwer"

Und es kommt noch schlimmer. "Das Ende der Talfahrt ist noch nicht erreicht", verrät Darstellerin Ulrike Frank, die die Katrin Flemming inzwischen seit stolzen 18 Jahren verkörpert, jetzt im Interview mit "Bunte". "Katrin Flemming hat es gerade wirklich schwer … ". Der Kampf für ihre Tochter mache Katrin das Leben sehr schwer. "Und es wird noch schlimmer, glaube ich." Mehr will Ulrike Frank nicht verraten, sie hoffe aber natürlich das Beste für ihre Serienfigur.

Bei all den schrecklichen Entwicklungen steht natürlich auch das Thema Serienausstieg im Raum, wofür der jeweiligen Figur oftmals der Serientod ins Drehbuch geschrieben wird. An eine solche Option will Katrin Flemming allerdings gar nicht denken. "Für mich selber denke ich da gar nicht dran". Klingt ganz so, als würde uns Katrin Flemming noch eine ganze Weile bei GZSZ erhalten bleiben – die Fans der Serie wird das bestimmt sehr freuen.

Wer ist Ulrike Frank? Daten und Fakten

Schauspielerin Ulrike Frank spielt seit vielen Jahren die knallharte Geschäftsfrau Katrin Flemming in der RTL-Serie “Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ).

Die ausgebildete Tänzerin glänzt außerdem am Theater und in TV-Shows wie "Let's Dance".

Sie hat am 1. Februar 1969 Geburtstag und ist mit dem Komponisten Marc Schubring verheiratet.

Verwendete Quellen: Bunte