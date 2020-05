Heidi Klum: "Germany's Next Topmodel"-Finale ohne sie?

Das diesjährige Finale der TV-Show "Germany's Next Topmodel" wird anders als gewohnt stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie muss bereits auf das Live-Publikum verzichtet werden. Jetzt scheint auch die Teilnahme von Modelmama Heidi Klum, 46, fraglich zu sein.

Heidi Klum: Ein Finale ohne sie?

Heidi Klum ist das Herz von "Germany's Next Topmodel". Seit 15 Staffeln sucht sie nach Deutschlands Nachwuchsmodels. Zum ersten Mal in der Showgeschichte könnte sie jetzt nicht beim großen Finale dabei sein, die Sendung moderieren und die Siegerin küren. Der Grund dafür ist die aktuelle Coronapandemie. Zwar darf das Topmodel als Deutsche von seiner Wahlheimat Los Angeles nach Deutschland fliegen und einreisen, jedoch muss Heidi sich anschließend zwei Wochen lang in Quarantäne begeben. Laut des Bundesinnenministeriums kann in besonderen Einzelfällen, beispielsweise bei beruflichen Gründen, ein Antrag auf Befreiung der Quarantäne-Pflicht gestellt werden.

Wie "Bild" berichtet, soll ProSieben deshalb zurzeit an einem Konzept für ein Finale ohne die persönliche Anwesenheit von Heidi Klum arbeiten. Dann müssten die Finalistinnen nicht nur auf ein Publikum verzichten, sondern auch auf die Modelmama und Jurorin. Ein mögliches Szenario wäre die Zuschaltung aus den USA per Video, während die Kandidatinnen - unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen - in einem Fernsehstudio in Berlin auf die Verkündung der Gewinnerin warten. Denn ProSieben gab bereits bekannt, dass das diesjährige Finale wegen des fehlenden Publikums nicht in einer großen Arena stattfindet. Trotz der Einschränkungen können sich die Fans laut ProSieben-Sprecher Christoph Körfer aber auf ein einzigartiges Finale freuen: "Es wird ganz anders als in den vergangenen Jahren. Aber es wird ein Fest".

Eigentlich ist das "GNTM"-Finale für den 21. Mai geplant. Auf der offiziellen Seite der Show wird jedoch aktuell noch kein genauer Sendetermin angegeben.

Verwendete Quellen: Bild, www.bmi.bund.de, ProSieben

