Erstaunliche Beichte von Heidi Klum – so geht es ihr wirklich

Heidi Klum (46) ist ein alter Hase im Showgeschäft. Als Model, Moderatorin und Jurorin rockt sie große Shows wie "Germany's Next Topmodel", "America's got Talent" oder "Queen of Drags". Sobald die Kameras an sind, strahlt sie übers ganze Gesicht und gibt alles, um eine gute Performance zu liefern. Umso mehr erstaunt jetzt ihre emotionale Beichte am Rande eines roten Teppichs – denn manchmal macht es der Heidi Klum doch zu schaffen, derart im Rampenlicht zu stehen.

"Am Ende des Tages auch ein Mensch"

Tatsächlich fällt es Heidi Klum manchmal ganz schön schwer, mit all der Aufmerksamkeit umzugehen. In einem Interview mit RTL offenbart sie: "Die Leute verstehen nicht, dass man ja auch am Ende des Tages ein Mensch ist und man Angst hat und man das auch gut machen möchte. Deswegen, es ist nicht immer einfach."

Das klingt schon so, als hätte das Topmodel ab und an ganz schön zu kämpfen, auch wenn man ihr davon meist herzlich wenig anmerkt. Auch das Lampenfieber macht ihr trotz all der Jahre auf den großen Bühnen und vor den Linsen der Fotografen noch immer zu schaffen.

Insbesondere vor großen Shows, wie etwa dem Finale von "Germany's Next Topmodel", ist Heidi Klum schon noch nervös. " Ich bin nicht der perfekte Prompter-Leser. Ich habe dann immer Angst, dass ich mich irgendwie verhaspele oder dass mir irgendwas anderes passiert", so Heidi in dem Gespräch. Und weiter: "Das sind ja drei Stunden, und das kann man sich nicht einfach alles merken. Dann kommt dies, dann kommt das. Dann sehe ich, wie nervös die Mädchen sind, versuche, denen zu helfen, obwohl ich selber manchmal nicht so richtig weiß, wie ich es machen soll."

Absolut verständlich, dass selbst eine Heidi Klum bei so vielen Anforderungen ab und an noch Bammel hat, eine so herausfordernde Situation zu meistern. Diese Schwäche einzugestehen, lässt die Entertainerin allerdings gleich wieder stärker wirken – und macht bestimmt auch all den jungen Frauen Mut, die aktuell wieder darum kämpfen, von der Powerfrau gefördert zu werden.

Heidi Klum – Daten und Fakten

Heidi Klum zählt zu den erfolgreichsten Models weltweit.

Seit 2006 ist Heidi Klum Jurorin der Sendung "Germany's Next Topmodel“.

Berühmt wurde sie 1992 durch die Castingshow "Model ´92", die damals auf RTL lief.

Im Sommer 2018 heiratete Heidi Klum den Musiker Tom Kaulitz.

