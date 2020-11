Model und Moderatorin Heidi Klum teilt gerne sexy Selfies von sich auf Instagram. Doch ein aktuelles Outfit hat es ihr offenbar ganz besonders angetan.

Dieser Look sorgt für Aufsehen: Im gewagten Bondage-Outfit präsentiert sich die "Germany's next Topmodel"-Moderatorin Heidi Klum in ihrer aktuellen Instagram-Story. Es ist zwar bekannt, dass das Model es liebt, sich immer wieder neu zu erfinden und neue Looks auszuprobieren, doch im Bondage-Outfit hat man die 47-Jährige bisher noch nicht gesehen.

Lederhose macht Heidi zum Langfinger

Heidi ist sogar so begeistert von dem Look, dass sie ankündigt, die Hose, die sie im Rahmen der Dreharbeiten für die neue Staffel von "Germany's next Topmodel" trägt, mitgehen zu lassen. Ob sie es tatsächlich getan hat, ist unbekannt - aber begeistert genug ist sie von der Hose auf jeden Fall.