Heidi Klum ist in ihrem Wurm-Kostüm kaum zu erkennen.

Halloween-Queen Heidi Klum überrascht mit ihrem bisher verrücktesten Kostüm. Ehemann Tom spielt bei dem Grusel-Auftritt eine ebenso wichtige Rolle.

Bei dem Thema Halloween macht Heidi Klum so schnell keiner etwas vor. Ob als sexy Jessica Rabbit oder Prinzessin Fiona von Shrek – das Model und Tom Kaulitz haben alleine und im Partnerlook schon viele extravagante Kostüme präsentiert. Doch 2022 zeigt sie ihre verrückteste Verkleidung, wie sie selber sagt.

Heidi Klum: Tom Kaulitz hat sie an der Angel

Sehr viele Stunden verbringt sie in der Maske, um am Ende wie ein gigantischer Wurm auszusehen. Wir zeigen einen Einblick in die Vorbereitungen und das Endergebnis ihres wahnsinnig schrillen Auftritts.

Verwendete Quelle: instagram.com

hkr Brigitte