Dieter Bohlen plaudert Geheimnis aus – dadurch wurde Helene Fischer berühmt

Sie füllt die Konzerthallen mit Tausenden ihrer Fans. Sie gewann den Echo in der Kategorie "Album des Jahres". Den Refrain zu "Atemlos" kann jeder – ob er will oder nicht – textsicher mitsingen. Helene Fischer gehört mit Abstand zu den erfolgreichsten Sängerinnen in ganz Deutschland. Doch wie schaffte Helene den großen Sprung?ä Was ist ihr Geheimrezept? Wenn es einer weiß, dann Poptitan Dieter Bohlen.

Das Geheimnis ist gelüftet

Helene Fischer wurde nicht gerade über Nacht erfolgreich. Hart musste die 35-Jährige kämpfen, um erst einmal ein Plattenvertrag zu ergattern. "Helene Fischer ist dann überall angeboten worden, bei jeder Schallplattenfirma in Deutschland und alle haben sie abgelehnt.", verrät Dieter Bohlen in einem Interview mit "Radio Hamburg". Doch dann wendete sich das Blatt – und das hatte nur einen Grund, so Dieter Bohlen.

Als dann nichts mehr überblieb, haben sie gesagt: Komm‘, dann lass doch in Deutsch machen.

Die Sprache ihrer Lieder soll der entscheidende Faktor gewesen sein. Englisch = ein Flop, Deutsch = ein Erfolgsgarant, lautet die Formel. Klingt logisch. Mit "Atemlos" wurde die Schlagersängerin schließlich ein absoluter Superstar. Ihr englisches Lied "See you again" hingegen floppte gewaltig. Die einfache Erklärung des Poptitans:

Das Problem erkläre ich Dir. Das liegt am Englisch, der einzige Grund ist Englisch.

Wer nun an seiner Karriere als Schlagersänger oder Sängerin feilen möchte, sollte seine Lieder ins Deutsche übersetzten. Wer weiß, vielleicht verhilft dieses Trick zum großen Durchbruch.

Wer ist Helene Fischer? Daten & Fakten

Helene Fischer ist Schlagersängerin, Tänzerin, Unterhaltungskünstlerin, Fernsehmoderatorin und Schauspielerin.

Sie zählt sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands.

Ihr Geburtstag ist am 5. August 1984.

Viele Jahre lang war Helene Fischer mit Schlagersänger Florian Silbereisen zusammen. Ihre Trennung schockierte ganz Deutschland.

Inzwischen ist Helene Fischer mit dem Akrobaten Thomas Seitel liiert.

Verwendete Quellen: Radio Hamburg