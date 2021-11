Am 2. Oktober 2021 verkündete Helene Fischer wunderbare Nachrichten: Sie erwartet ihr erstes Kind! Ein gut gehütetes Geheimnis, das die Schwangere eigentlich noch länger für sich behalten wollte. Nun teilt die Sängerin ihr Glück mit ihren Fans – und ein erster Blick auf die süße Babykugel wird uns auch schon gewährt.

Helene Fischer, 37, strahlt vor Glück. Die Freude, schon bald ihr erstes Kind in den Armen halten zu dürfen, steht der Schlagersängerin förmlich ins Gesicht geschrieben. Und auch ihren wachsenden Babybauch will die "Achterbahn"-Interpretin von nun an nicht mehr verstecken.

Helene Fischer präsentiert stolz ihren Babybauch

Schon vor Ausstrahlung der Show "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell", die am 20. November 2021 um 20:15 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird, lässt uns der Sender einen Blick auf Helenes wachsendes Glück werfen. Erste Pressefotos zeigen eine wunderbar entspannte Bald-Mama, die ihr kleines Glück mit einem paillettenbesetzten schwarzen Ensemble edel in Szene setzt.

Helene Fischer strahlt glücklich und sichtlich entspannt bei ihrem Auftritt mit Babykugel bei der Aufzeichnung der Show "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell", die am 20. November 2021 um 20:15 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird. © NDR/Thorsten Jander

Die Schwangerschaft sollte geheim bleiben

Wenige Tage, nachdem erste Gerüchte über eine angebliche Schwangerschaft Fischers die Runde machten, bestätigte die Sängerin die schönen Neuigkeiten höchstpersönlich via Instagram. "Wir sind schon seit längerem überglücklich darüber und mir geht es fantastisch. Denn ich kann voller Stolz sagen: Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns steht", freut sich Helene. Für sie und Partner Thomas Seitel ist es das erste gemeinsame Kind.

Dennoch zeigte sich Helene Fischer enttäuscht darüber, dass die Nachricht ihrer Schwangerschaft von Personen aus ihrem Umfeld an die Medien weitergegeben wurde. "Es gibt aber wohl Menschen in meinem näheren Umfeld, die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben, was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht", so die traurigen Zeilen der Schlagerkönigin.

Von Enttäuschung ist bei der werdenden Mutter nun allerdings keine Spur mehr: Ihr neues Album wird von ihren Fans gefeiert und das größte Glück trägt sie sowieso ganz nah unter dem Herzen.

Verwendete Quelle: ard.de

Dieser Artikel ist ursprünglich auf GALA.de erschienen.