Helene Fischer: Deutscher ESC-Beitrag steht schon fest

Wenn dieses Gerücht wirklich wahr wird, können wir uns auf was gefasst machen: Helene Fischer ist wieder da – und wie!

Die unangefochtene Queen der deutschen Musikszene ist Ende 2019 aus ihrer selbst auferlegten Auszeit zurückgekehrt. Doch wie viel Helene bringt uns 2020? Gibt's ein neues Album, eine neue Tour, neue Events?

Das irre Helene-Gerücht

Helene-Fans jubeln schon – denn es macht ein irres Gerücht die Runde, das 2020 zum absoluten Helene-Jahr machen würde: Singt Helene Fischer beim Eurovision Song Contest für Deutschland?

Aufgekommen ist der Gedanke nun im Rahmen der Vorbereitung. Der ESC 2020 wird am 16. Mai in Rotterdam (Niederlande) stattfinden. Anders als andere Länder hat Deutschland noch keine Sängerin und keinen Sänger benannt, die oder der auftreten soll.

Wird es etwa wirklich Helene? Für ihre Fans könnte ein Traum wahrwerden – und für Deutschland vielleicht ja der erste ESC-Sieg seit Lena Meyer-Landrut vor zehn Jahren!

Was sagen die Verantwortlichen zum Helene-Gerücht?

Die beste Nachricht an diesem Gerücht: Bislang hat es noch niemand dementiert! Weder Helene hat die Spekulationen zurückgewiesen, noch die Verantwortlichen bei der Produktion. Vom verantwortlichen Sender NDR heißt es nur vielsagend: "Spekulation bleibt Spekulation! Daran beteiligen wir uns nicht." Was sie aber schon verraten können: Die ESC-Kandidatin oder der Kandidat steht fest – nur öffentlich machen sie es nicht. Anders als die Jahre davor hat nämlich jetzt ein Experten-Team entschieden, wer Deutschland vertreten wird und nicht – wie bislang – ein Zuschauer-Voting. Am 27. Februar um 21.30 Uhr wird das große Geheimnis des Auserwählten in der Sendung "Unser Lied für Rotterdam" auf dem Sender One dann öffentlich bekanntgegeben. Bis dahin können wir also noch weiter hoffen, dass Helene Fische die geheimnisvolle Kandidatin ist.

Wer ist Helene Fischer? Daten & Fakten

Helene Fischer ist Schlagersängerin, Tänzerin, Unterhaltungskünstlerin, Fernsehmoderatorin und Schauspielerin.

Sie zählt sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands.

Ihr Geburtstag ist am 5. August 1984.

Viele Jahre lang war Helene Fischer mit Schlagersänger Florian Silbereisen zusammen. Ihre Trennung schockierte ganz Deutschland.

Inzwischen ist Helene Fischer mit dem Akrobaten Thomas Seitel liiert.

verwendete Quellen: tz.de, NDR