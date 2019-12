Schock für Fans von Helene Fischer! Sie spricht über kompletten Karriere-Rückzug

18.12.2019

Helene Fischer: Rückzug? Das kann sie sich vorstellen

Diese Nachricht dürfte viele Fans von Helene Fischer in Sorge versetzen. In einem aktuellen Interview mit der dpa offenbart die Sängerin, dass sie sich durchaus vorstellen könnte, sich eines Tages komplett aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Nach einem möglichen Rückzug gefragt antwortet Helene Fischer: "Aus der großen Öffentlichkeit? Ja, und zwar von heute auf morgen, ohne Probleme. Ohne Musik? Niemals!"

Diese Antwort macht deutlich, wie wichtig die kreative Auszeit war, die Helene Fischer sich im vergangenen Jahr gegönnt hat. In dem Interview berichtet sie: "Die Auszeit hat mir sehr geholfen, wieder in meine Mitte zurückzukehren. In den Jahren davor herrschte ja mit den zwei großen Tourneen am Stück und der permanenten öffentlichen Aufmerksamkeit fast durchgängig Ausnahmezustand bei mir. (...) Ich genieße es dann sehr, mir die Zeit für mich und meine Lieben zu nehmen, die ich sonst oft nicht habe."

Ein kompletter Rückzug von den großen Bühnen dieser Welt in der Zukunft ist für Helene Fischer also denkbar. Derzeit müssen sich die Fans aber wohl keine akuten Sorgen machen.

Schon bald wird Helene Fischer ganz groß ihre spektakuläre Weihnachtsshow im ZDF feiern. Am 25. Dezember wird die Show ausgestrahlt. Erste Fotos von den Aufzeichnungen lassen bereits erahnen, was die Zuschauer erwarten dürfen: sensationelle Outfits, einige Akrobatik und natürlich all die beliebten Helene Fischer-Hits. Und für die Zukunft gibt es wohl noch einige Pläne mehr. Im Interview verrät Helene Fischer: "Wer mich kennt, weiß natürlich, dass ich immer ein paar Pläne in der Schublade habe."

17.12.2019

Peinlicher Moment bei Helene-Fischer-Show

Lange wurde sie geplant: Am Wochenende wurde die beliebte Weihnachtsshow von Helene Fischer aufgezeichnet. Doch Live-Auftritte mit bekannten Gästen lassen sich eben trotz sorgsamer Vorbereitung nicht immer genau vorhersehen. So erlebte Helene Fischer einen etwas skurrilen Moment auf der Bühne, wie unter anderem "Der Westen" berichtete.

Unter den prominenten Gästen der Show war nämlich auch der britische Schlagersänger Engelbert vertreten. Der mittlerweile 83-Jährige soll gemeinsam mit Helene Fischer einen Klassiker seiner Karriere präsentiert haben. Während des Songs lief noch alles nach Plan – doch kaum verstummte die Musik, wendete sich das Blatt: Engelbert soll wortlos von der Bühne verschwunden sein!

Normalerweise freut sich Helene Fischer nach der Musikeinlage noch auf einen kleinen Plausch mit ihren Gästen. Doch diesmal wurde sie von ihrem Gast in ihrer eigenen Show stehen gelassen! Der hatte offensichtlich keine Lust mehr auf Gespräche. Und Helene Fischer? Der soll man die Irritation durchaus angemerkt haben – als Show-Erfahrene reagierte die Sängerin jedoch mit Humor: "Die Legende geht einfach und will nicht mit mir sprechen." Sie wollte das Gespräch später nachholen.

Ob der Talk noch stattgefunden hat, bleibt abzuwarten: Die Show wird am 25. Dezember ausgestrahlt. Dann können sich auch die Zuschauer vor dem Fernseher noch einmal ein Bild von dem skurrilen Moment machen.Doch keine Sorge: Die Situation soll der Weihnachtsstimmung keinen Abbruch getan haben.

16.12.2019

Helene-Fischer-Weihnachtsshow: Enttäuschung für viele Fans

Stell dir vor, du freust dich seit einem halben Jahr auf den ersten Auftritt deines Stars seit Monaten – und kommst dann nicht rein! So erging es vielen Fans am Wochenende bei der Aufzeichnung der "Helene Fischer Show 2019": Zahlreiche Zuschauer hatten sich die Karten zuvor im Internet besorgt, teilweise bei dubiosen Onlineshops. Sie mussten draußen bleiben.

In den Verkaufsbedingungen der Veranstalter hieß es: "Um dem sogenannten Ticketzweitmarkt, absurden Preisen und Fan-Abzocke einen Riegel vorzuschieben, werden die Tickets personalisiert verkauft, d.h. der Name des Ticketkäufers wird auf die Tickets aufgedruckt. Beim Einlass muss zumindest der auf dem Ticket aufgedruckte Nachname mit dem vorzulegenden Ausweisdokument übereinstimmen, die zweite (und gegebenenfalls dritte und vierte) Person erhält nur gleichzeitig mit der sich ausweisenden Person Zutritt." Hieß für einige Fans in Düsseldorf: Sie wurden mit ihren online teuer gekauften Karten (für Preise von rund 300 Euro) am Einlass abgewiesen. Wer dennoch Helene schauen wollte, konnte nur noch für rund 90 Euro ein neues Ticket kaufen.

Ein ganz schöner Ärger so kurz vor Weihnachten – und eine klare Erinnerung, Konzertkarten nur bei autorisierten Händlern zu kaufen!