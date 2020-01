Helene Fischer: So ist das Verhältnis zu Florian Silbereisen - laut Insider

Seit einem guten Jahr gehen Helene Fischer und Florian Silbereisen nun getrennte Wege. Zumindest privat, denn beruflich haben sie dennoch gezwungenermaßen miteinander zu tun. Wenn die Kameras laufen, sind sie stets locker und freundschaftlich zueinander, was natürlich an ihrer Professionalität liegen könnte. Deshalb brennt es uns unter den Nägeln, zu erfahren, wie das Ganze im Backstage-Bereich aussieht. Wie ist ihre Beziehung zueinander, wenn die Kameras ausgeschalten sind?

So läuft es hinter den Kulissen ab

Ross Antony lüftet nun das Geheimnis. In einem Interview mit Promiflash verrät er, wie Helene und Florian wirklich zueinander stehen. "Wenn sie sich sehen, ist es, als wären sie alte Freunde.", verrät Ross. Professionalität hin oder her, auch hinter den Kulissen scheint es freundschaftlich zuzugehen. Die Spekulationen, dass sie die gute Miene nur in der Öffentlichkeit wahren, ist damit widerlegt. Wie schön für die Zwei.

Und Ross Antony setzt sogar noch einen obendrauf. Der Entertainer spekuliert tatsächlich, dass die beiden zukünftig zusammen arbeiten werden. Die Fans würden Luftsprünge machen.

Sie sind füreinander da

Helene Fischer und Florian Silbereisen waren zehn Jahre ein Paar – für viele das Traumpaar. Dann kam im Dezember 2018 das plötzliche Liebes-Aus. Doch trotzdem stehen sich die beiden noch nahe. So verriet Florian im Dezember 2019 gegenüber der Bunte: "Wir sind zusammen erwachsen geworden. Das verbindet so sehr, dass man doch diese Verbindung nicht aufgeben will, nur weil die Liebe geht." Gerade deshalb auch, sind sie füreinander da, Drücken sich gegenseitig die Daumen, und gratulieren sich zu ihren Erfolgen. Wir freuen uns jedenfalls, dass das Verhältnis zwischen den beiden so super ist, auch wenn die Scheinwerfer aus sind.

Verwendete Quellen: Promiflash, Bunte