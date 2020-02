Helene Fischer: Insider verrät private Details

"Die Frau ist 'ne krasse Bombe", sprudelte es aus Musicalstar Raphael Groß heraus. In einem Interview mit Moderator Nico Gutjahr durfte er ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Am spannendsten: seine Begegnung mit Helene Fischer höchst persönlich. 2017 durfte nämlich der 24-jährige Musicalsänger in der "Helene Fischer Show" mit dem Megastar ein Duett singen. Zusammen performten sie einen Song aus dem Musical "Tanz der Vampire". Und Raphael war nicht nur hin und weg von ihrem Auftritt, sondern vor allem von ihrer privaten Seite. Also Raphael, raus mit der Sprache, wie ist Helene wirklich?

Helene hinter den Kulissen

"Sie ist wahnsinnig groß", schwärmt der Musicaldarsteller, "also nicht körperlich", fügt er noch schnell hinzu. "Ich glaube, dass sie sehr, sehr hart abreitet, für das, was sie tut". Stimmt, Helene Fischer ist eine echte Power-Frau. Mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern zählt sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Trotzdem wächst ihr der Erfolg nicht über den Kopf. Arrogant und abgehoben? Fehlanzeige! "Obwohl sie es sich leisten könnte, ist sie auf dem Boden geblieben", stellt Raphael fest.

Ungewohnt lässig

Auch von ihrem Auftreten war der junge Künstler überrascht. Meistens sehen wir Helene nur in knappen Glitzerroben und auch auf ihrem Instagram-Profil zeigt sie sich kaum von ihrer persönlichen Seite. Doch Raphael durfte sie im ganz privaten Look sehen. Der Star mag es in seiner Freizeit wohl sportlich und gemütlich. Helene sei in Leggins und Sneaker gekleidet gewesen, verriet er. So eben wie viele in ihrer Freizeit rumlaufen. Durch ihren krassen Erfolg vergisst man jedoch schnell, dass der Megastar eigentlich auch nur ein Mensch ist. Deswegen ist es umso schöner, wenn wir Helene auch mal hinter den Kulissen erleben dürfen. Danke für den kleinen Einblick, lieber Raphael.

Wer ist Helene Fischer? Daten & Fakten

Helene Fischer ist Schlagersängerin, Tänzerin, Unterhaltungskünstlerin, Fernsehmoderatorin und Schauspielerin.

Sie zählt sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands.

Ihr Geburtstag ist am 5. August 1984.

Viele Jahre lang war Helene Fischer mit Schlagersänger Florian Silbereisen zusammen. Ihre Trennung schockierte ganz Deutschland.

Inzwischen ist Helene Fischer mit dem Akrobaten Thomas Seitel liiert.

