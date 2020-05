Herzogin Camilla: So machte ihr Prinzessin Diana posthum das Leben schwer

Als Herzogin Camilla, 72, im im April 2005 im Standesamt des Rathauses von Windsor der Liebe ihres Lebens das Jawort gibt, scheint sich für sie und Prinz Charles, 71, endlich alles zum Guten zu wenden. Dass die Ehe mit dem britischen Thronfolger allerdings nicht nur die vermutlich jahrzehntelang ersehnte Zweisamkeit bedeutet, sondern auch Verpflichtungen mit sich bringt, wird der damals 57-Jährigen durchaus bewusst gewesen sein.

Herzogin Camilla: Der lange Weg aus dem Schatten der "Königin der Herzen"

Dass ihre neuen Aufgaben allerdings von ihrer langjährigen Kontrahentin Prinzessin Diana (†36) auch noch rund acht Jahre nach deren schrecklichem Unfalltod überschattet würden, ist Camilla zu diesem Zeitpunkt allerdings offenbar noch nicht klar.

Dabei will die neue Herzogin von Cornwall nur Gutes tun und sich ihres neuen Standes angemessen um verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen kümmern. Allerdings ähneln sich deren Anliegen oftmals derer, die Prinzessin Dianas ausgesuchte gemeinnützige Projekte verfolgten. Das birgt Stolpersteine.

Dianas Fußstapfen bedeuteten für Camilla ein Fettnäpfchen

Die Journalistin Daisy McAndrew erklärt in der TV-Dokumentation "Charles and Camilla: Kind and Queen in Waiting", dass sich Camilla auf keinen Fall so darstellen konnte, als versuche sie, in die Fußstapfen ihrer Vorgängerin zu treten. Es sollte nicht der Eindruck entstehen, Camilla wolle die erste Frau ihres Mannes und die von ihren Fans zur "Königin der Herzen" ernannte Diana ersetzen. All ihre Schritte müssen mit Beginn ihrer royalen Arbeit somit wohlüberlegt sein.

"In Camillas Fall war es sehr schwierig für sie, weil so viele Projekte, von denen wir annehmen, dass sie ihr am Herzen lagen, mit Diana in Verbindung gebracht wurden.“ Sie habe sehr vorsichtig sein müssen, niemandem auf den Schlips zu treten. "Es hätte natürlich so ausgesehen, als würde sie versuchen, in Dianas Fußstapfen zu treten".

Herzogin Camilla hat ihren Weg gefunden

Ein Dilemma, dass Herzogin Camilla rückblickend allerdings nonchalant gemeistert hat. Inzwischen hat die 72-Jährige ihre eigenen Spuren in der Wohltätigkeitsarbeit hinterlassen und kümmert sich mit Leidenschaft und Enthusiasmus unter anderem um die Belange von Kindern und Obdachlosen oder die Rechte von Frauen. Insgesamt ist sie Schirmherrin von 51 gemeinnützigen Organisationen. In den eigenen Fußstapfen lässt es sich offensichtlich am besten laufen.

Verwendete Quellen: Express, wikipedia.de

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.