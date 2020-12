Prinz William und Herzogin Catherine haben eine imposante Fan-Base auf Instagram: 12,3 Millionen Menschen interessieren sich für Eindrücke und Neuigkeiten aus dem Leben der Royals. Zum Jahresende blickt GALA auf die Beiträge, die bei den Usern am besten angekommen sind.

2020 lief für Prinz William, 38, und Herzogin Catherine, 38, gänzlich anders und gänzlich ruhiger als gedacht: Das Coronavirus brach über die Welt herein. Doch egal, ob öffentliche Auftritte oder die Arbeit im Homeoffice: Die Cambridges dokumentieren ihren Berufsalltag gewissenhaft auf ihrem Instagram-Account @kensingtonroyal. Es sind jedoch nicht die Posts über royale Pflichten, die im Feed am beliebtesten sind - sondern die über ihre Kinder Prinz George, 7, Prinzessin Charlotte, 5, und Prinz Louis, 1. Das beweisen die Anzahl der Likes (Stand: 28. Dezember 2020).

Die beliebtesten Posts der Royals

Platz 10: Toben mit Papa

Bei diesen drei Rabauken hat Papa William keine Chance! George, Charlotte und Louis haben sich auf William gestürzt und kugeln sich mit ihm auf dem Rasen herum. Die lachenden Gesichter zeigen: Das macht allen ganz schön viel Spaß! Auch den Fans der Royals, die zu Hundertausenden auf "Gefällt mir“ klicken.

Likes: 1.380.844

Platz 9: William und Charles ganz privat

Mit einem seltenen Vater-Sohn-Anblick werden Royal-Fans am britischen Vatertag überrascht: Ein Foto zeigt Charles und William entspannt in Outdoor-Jacken auf dem Sandringham-Anwesen der Königin. Liebevoll hat William den Arm um seinen Vater gelegt, der wiederum seinen Kopf an die Schulter seines Sohnes lehnt. Aufgenommen hat Kate das Foto im Dezember 2019. Sie selbst huldigt ihrem Vater Michael Middleton mit einem Retro-Foto.

Likes: 1.386.215

Platz 8: Ein Dankeschön von Prinzessin Charlotte

Ein wunderschönes Porträt von Prinzessin Charlotte erfreut die Royal-Fans. Es ist ein Dankeschön für die vielen netten Worte, die die Cambridges anlässlich des 5. Geburtstages von Charlotte erhalten haben.

Likes: 1.469.591

Platz 7: Prinz Louis hat Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch an das Cambridge-Nesthäkchen: der 23. April ist sein zweiter Geburtstag. Zur Feier des Tages gibt es drei neue Fotos von Prinz Louis, auf denen er mit bunt angemalten Händen in die Kamera strahlt. Die "Regenbogen"-Farben sind ein Symbol für die Unterstützung der Corona-Helfer. Danach legt Kate mit zwei weitern Fotos als Dankeschön für die Glückwünsche nach (siehe Platz 5).

Likes: 1.497.369

Platz 6: Erinnerung an die royale Traumhochzeit

Am 29. April 2011 feiern England und die ganze Welt ein royales Jahrhundertereignis: die Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton. Neun Jahre ist das jetzt her. Zum Jubiläum schwelgt das Paar in Erinnerungen und postet ein Foto von sich, das es überglücklich nach dem Jawort beim Verlassen der Westminster Abbey zeigt.

Likes: 1.513.136

Platz 5: Prinz Kunterbunt

Zum Dank für Geburtstagswünsche an Louis veröffentlichen Kate und William zwei Fotos ihres Sohnes – und die begeistern Fans und Medien. Das erste Motiv ist Louis, der seine bunt gefärbten Hände gen Kamera streckt. Auf dem zweiten zeigt Kate herrlich bodenständig, das auch bei einem royalen Foto-Shooting nicht immer alles glatt geht ...

Likes: 1.598.452

Platz 4: Grüße zu Weihnachten

Im Dezember beschenken Prinz William und Herzogin Catherine Fans mit einem neuen Familienfoto. Dieses erscheint auf der jährlichen Weihnachtskarte der Familie, mit der Freunde, Partner, Charity-Organisationen und Weggefährten bedacht werden. Unglamourös, aber dafür bodenständig, privat und sehr sympathisch posieren die fünf Royals auf ihrem Anwesen Anmer Hall. Motto des Fotos: Wir lieben das Landleben!

Likes: 1.695.210

Platz 3: Happy Birthday, Charlotte!

Am 2. Mai wird Prinzessin Charlotte fünf Jahre alt. Das Porträt anlässlich ihres Ehrentages steht im Zeichen von Corona: Es zeigt die Kleine beim Zusammenpacken und Ausliefern von Lebensmitteln. Empfänger der Lieferung sind isolierte Rentner in der Umgebung von Anmer Hall, dem Landsitz der Cambridges.

Likes: 1.736.179

Platz 2: Applaus für Corona-Helden

Unter dem Motto "Clap for Carers" sind die Briten am 26. März dazu aufgerufen, medizinischem Personal Respekt zu zollen. Auch Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis machen mit. Zu einem süßen Video der Minis schreiben Kate und William: "An alle Ärzte, Krankenschwestern, Betreuer, Allgemeinmediziner, Apotheker, Freiwillige und andere NHS-Mitarbeiter, die unermüdlich daran arbeiten, den von COVID-19 Betroffenen zu helfen: Danke."

Likes: 2.013.0659

Platz 1: Vier Royals auf der Schaukel

Anlässlich seines 38. Geburtstages macht Prinz William seinem Volk ein schönes Geschenk: ein neues Familienfoto. Zu sehen sind das Geburtstagskind und seine drei Kinder auf einer Schaukel. Auf den Auslöser drückt Mama Kate. Mit großen Abstand DAS Royal-Instagram-Highlight der Fans im Jahr 2020.

Likes: 2.409.032

Verwendete Quelle: instagram.com/kensingtonroyal/

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen-