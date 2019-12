Herzogin Meghan & Prinz Harry: Details zu ihrem Kanada-Trip

Das erste Weihnachten von Baby Archie Harrison Mountbatten-Windsor, sieben Monate, haben Prinz Harry, 35, und Herzogin Meghan, 38, gemeinsam mit Doria Ragland, 63, in Kanada verbracht. Die kleine Familie hat sich dazu entschieden, den Feierlichkeiten und dem Trubel in Großbritannien zu entfliehen, um an den Ort zu reisen, wo die ehemalige "Suits"-Darstellerin für die Dreharbeiten der Anwaltsserie sieben Jahre lebte.

Mit Baby Archie Mountbatten-Windsor + Doria Ragland in Kanada

Das erste Weihnachten für Klein-Archie fand also außerhalb seiner Heimat statt - wie spannend! Bisher wurde nicht viel mehr als der Aufenthaltsort der Royals bekanntgegeben, doch "Daily Mail" hat dann doch ein paar mehr Informationen zum Geheim-Trip. So berichtet die Publikation, dass sich das Gespann in einem luxuriösen Versteck auf Vancouver Island aufhalten soll. Sicherlich werden sich Meghan und Harry für ein äußerst privates Anwesen entschieden haben, wo sie ungestört das Fest der Liebe und die besinnliche Zeit zelebrieren können.

Prinz Harry + Herzogin Meghan: beim Spaziergang gesichtet!

So ganz unentdeckt blieben der Brite und seine Ehefrau dann aber doch nicht. Gemeinsam sollen sie eine Wanderung im "Horth Hill Regional Park" unternommen haben. Einheimische haben das Paar laut der "Vancouver Sun" zufolge beim Joggen in North Saanich gesichtet.

Verwöhnprgramm in Kanada

Darüber hinaus sollen sie laut des Blattes im "Deep Cove Chalet" diniert haben. Das Restaurant verwöhnt seine Besucher nicht nur mit den feinsten französischen Speisen, sondern auch mit einem herrlichen Meerblick. Bev Koffel, die das Restaurant mit ihrem Ehemann und Chefkoch Pierre Koffel betreibt, wünscht den Royals eine tolle Zeit in Kanada. "Es ist aufregend und ich hoffe, es läuft hier alles gut für sie. Sie lösen sich von der Tradition und ich wünsche ihnen nur das Beste." Wohl wahr, schließlich haben sich Herzogin Meghan und Prinz Harry ganz bewusst gegen ein gemeinsames Weihnachtsfest mit den anderen Royals wie Prinz William, 37, Herzogin Catherine, 37, Queen Elizabeth, 93, und Co. entschieden und blieben somit auch dem alljährlichen Gottesdienst in Sandringham fern.

Dieser Artikel ist ursprünglich auf gala.de erschienen.