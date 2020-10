Herzogin Meghan sorgte bei ihrer Online-Konferenz für "Fortune's Most Powerful Women" mit einer Aussage über Social-Media-Nutzer bei vielen Menschen für Unmut. Dabei nutzte sie einst selbst die Plattformen für ihren Vorteil, wie eine Expertin enthüllt.

Aus "Selbstschutz" nutze sie selbst keine Social-Media-Accounts hatte Herzogin Meghan, 39, am Dienstag (13. Oktober 2020) im Gespräch mit Emma Hinchcliffe während einer Online-Konferenz für "Fortune's Most Powerful Women" erklärt. Für ihren Vergleich von Social-Media-Nutzern mit anderen Abhängigen erhielt sie längst nicht nur positives Feedback.

Herzogin Meghan nutzte Instagram regelmäßig

Dabei sahen die Dinge vor nur wenigen Jahren noch ganz anders aus. Bis sie ihr Profil 2018 löschte, nutzte die 39-Jährige Instagram regelmäßig, um Bilder von sich zu teilen - darunter süße Selfies, Familienfotos und spontane Schnappschüsse. Und die gaben ziemlich Aufschluss über Meghans Persönlichkeit und vor allem ihre Intentionen, meint Körpersprache-Expertin Judi James.

In flauschigem Pullover und mit Kaffeetasse blickt Meghan Markle süßlich lächelnd in die Kamera ihres Handys, ihr Gesicht umrahmt von den langen, dunklen Haaren und aufgezogener Kapuze. Hinter dem Selfie, das die US-Amerikanerin einst veröffentlichte, sieht die Expertin eindeutig "den Wunsch, gemocht zu werden".

Sie präsentierte sich im besten Licht

Auf einer weiteren, damals geteilten Aufnahme posiert die Schauspielerin im Schlafanzug im Schneidersitz auf dem Bett und fotografiert sich im Spiegel. "Lediglich im Pyjama-Oberteil sitzt Meghan gerade und selbstbewusst in einer sehr sexy, begehrenswerten Pose auf dem Bett, die Beine verschränkt, um Kontrolle zu signalisieren, dennoch mit einem sehr typischen Selfie-Schmollmund", zitiert "The Sun" Judi James. So wie viele weitere Aufnahmen, die sich vor ihrer Ehe mit Prinz Harry, 36, auf ihrem Instagram-Profil befanden, zeige auch diese, dass sie sich zu diesem Zeitpunkt ihrer Karriere nicht groß um ihre Privatsphäre habe sorgen müssen.

Familienfreundlich und doch sexy

So teilte die Mutter des kleinen Archie, eins, vor ihrer Zeit als Teil der britischen Königsfamilie innige Momente mit ihrer Familie oder auch beim Kuscheln auf dem Sofa mit ihren Hunden und einem Glas Rotwein in der Hand. Eine Pose, die laut Expertin die Nachricht sende, sie sei "die perfekte Frau zum häuslichen Niederlassen".

Das wohl intimste Bild zeigte die 39-Jährige ungeschminkt und mit zerzaustem Haar scheinbar kurz nach dem Aufwachen im Bett. "Es gewährt einen Anblick des Promis, der im wirklichen Leben nur wenigen Glücklichen vorbehalten bleibt", so die Expertin.

Umso mehr verwundert der jüngste Aufruf der Herzogin zur großen Vorsicht bei der Nutzung der Plattform. "Wenn du dir dort deine Marke aufbaust und dich online mit Freunden verbindest, sei dir bewusst, was du da tust", so ihr Appell am Dienstag. "Verstehe, dass es nicht nur auf diesem einen Moment begrenzt ist - dass du ein Echo deiner selbst kreierst."

