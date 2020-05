Herzogin Meghan: Jugendschwarm berichtet - "Sie hat mit Herzen gespielt!"

Herzogin Meghan, 38, und Prinz Harry, 35, genießen ihr neues Leben in den USA. Für Meghan ist es eine Rückkehr in ihre geliebte Heimat Los Angeles. Dort wuchs die ehemalige Schauspielerin bei ihrer Mutter auf, ging zur Highschool und startete ihre Karriere. Dass sie hier auf bekannte Gesichter treffen könnte, ist wohl unumgänglich. Und wie es aussieht, hat der Umzug der Royals nicht nur in England für Wirbel gesorgt, sondern auch in Los Angeles alte Wunden aufgerissen. Zumindest bei Meghans Jugendschwarm, dem Darsteller Nema Vand, 37. Der "Shahs of Sunset"-Star erinnert sich während eines Podcasts an seine Highschool-Zeit mit Meghan Markle und verrät: Sie war eine Herzensbrecherin.

Herzogin Meghan und Nema Vand kennen sich aus Jugendtagen

"Ich ging auf eine reine Jungenschule, und eine unserer Schwesterschulen war die von Meghan Markle", erinnert sich Vand zurück. "Ich bin mit ihr aufgewachsen. Wir waren lange Zeit Freunde. Sie war ein Jahr älter als ich. Meghan war erstaunlich, eine Frau unter Mädchen. Alle waren in sie verliebt. Sie war süß und sehr nett", schwärmt Nema Vand.

Noch heute spricht der Darsteller in höchsten Tönen von Meghan. Und dass, obwohl sie ihm das Herz gebrochen hat. "Wir waren einmal auf einer Party, und sie saß auf meinem Schoß. Sie hat Nase an Nase mit mir gespielt. Für einen 16-Jährigen ist das ein emotionaler Moment", so Vand. Und weiter: "Sie sagte zu mir auf Farsi: 'Du bist so schön.' Ich fragte sie: 'Woher kannst du Farsi?' Sie sagte: 'Ich habe es für dich gelernt.'" Was sie dann tat, brach dem damals 16-Jährigen das Herz: "Dann ging sie einfach weg."

Herzogin Meghan "spielte mit den Herzen"

Solche Abfuhren habe die "Suits"-Darstellerin nicht nur ihm erteilt. "Sie wusste, was sie tat. Sie spielte meisterhaft mit unseren Herzen", so Vand. Einen gemeinsamen Freund soll die jetzige Frau von Prinz Harry sogar "geghostet" haben [wenn sich eine Person plötzlich gänzlich zurückzieht und ohne Worte den Kontakt abbricht, Anm. d. R.], nachdem sie ihren Durchbruch mit "Suits" erreichte. "Mein Freund Gabe war in der Highschool mit Meghan zusammen, und sie waren danach jahrelang befreundet. Er sagt, dass sie, nachdem sie "Suits" gedreht hat, ihn geghostet habe. Das hat seine Gefühle wirklich verletzt", so der Schauspieler. Anscheinend steht der 37-Jährige heute über den Jugendsünden und kann sich mit einem Lächeln an die gemeinsame Zeit erinnern.

Nema Vand: "Mein 16 Jahre altes Herz war nie mehr dasselbe"

Auf Instagram schreibt Vand erneut über seine Freundschaft mit Meghan. Scherzhaft betont er: "Mein 16 Jahre altes Herz war nie mehr dasselbe. (…) Hoffentlich wird sie diese unschuldige Reise in die Vergangenheit genießen", so der Schauspieler. Eine Followerin schreibt dazu: "Manchmal muss man ein paar Frösche küssen, bis man seinen Prinzen findet", und trifft damit wohl genau ins Schwarze. Denn solche Geschichten aus Teenager-Zeiten kennen doch alle.

Verwendete Quellen: Page Six, Instagram

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.