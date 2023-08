Herzogin Meghan Sie feierte ihren 42. Geburtstag mit "Barbie" – und ohne Harry

Man wird nur einmal 42 Jahre alt! Und um das zu feiern, lud Herzogin Meghan ihre Freund:innen kurzerhand ins Kino ein, um gemeinsam den neuen "Barbie"-Film zu schauen. Nicht mit von der Partie: Ehemann Harry.

Am 4. August 2023 wurde Herzogin Meghan 42 Jahre alt. Am Abend ihres Geburtstags wurde sie mit Prinz Harry, 38, beim Verlassen eines italienischen Restaurants in ihrer Wahlheimat Montecito gesichtet. Besonders Meghan strahlte in einem schwarz-weißen Kleid – von den Trennungsgerüchten, die sich seit Wochen um das Paar halten, keine Spur. Jetzt wurde bekannt, dass Meghan ihren besonderen Tag nicht nur mit dem Date mit Harry feierte, sondern im Vorfeld auch für ihre Freund:innen eine Party schmiss.

Wie "Page Six" berichtet, soll Meghan ihre Freund:innen am 31. Juli ins Kino in Santa Barbara eingeladen haben. Die Gruppe hat sich demnach den "Barbie"-Film mit Margot Robbie, 33, und Ryan Gosling, 42, in den Hauptrollen angesehen. Danach hätte man die vorgelegte Geburtstagsparty in das luxuriöse San Ysidro Ranch Hotel verlegt. Ein Augenzeuge berichtet, dass Herzogin Meghan im Hotel auf einen Junggesellinnenabschied getroffen sei und mit den Frauen für gemeinsame Fotos posiert habe. "Meghan ging hinüber, um der Braut viel Glück zu wünschen."

Unter den Gästen der Herzogin soll unter anderem Portia De Rossi, 50, gewesen sein, die Ehefrau von Talkshow-Legende Ellen DeGeneres, 65. Anfang Februar 2023 waren Prinz Harry und Herzogin Meghan beim 50. Geburtstag von Portia im Haus des Ehepaares zu Gast. Die Party entwickelte sich im Laufe des Abends von einem scheinbar normalen Geburtstag zu einer kleinen Hochzeitszeremonie: Portia und Ellen erneuerten überraschend ihr Eheversprechen im Kreise ihrer Gäste.

Meghan feiert ohne Ehemann Harry im gemütlichen Kreis mit ihren Freund:innen

Ein Highlight, mit dem Meghans Party zu ihrem 42. Geburtstag wahrscheinlich nicht mithalten konnte. Und das aus einem einfachen Grund: Während sich die Herzogin mit ihren Freund:innen im Kino und Hotel amüsierte, soll ihr Liebster Zuhause geblieben sein. Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass Prinz Harry seiner Ehefrau einen Abend allein mit ihren Freund:innen gönnte und nicht mit von der Partie war.

Verwendete Quellen: pagesix.com, dailymail.co.uk