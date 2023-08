Irina Shayk "Er ist ihr Traummann"! Model ist total vernarrt in Tom Brady

Diese Sommerromanze lässt Herzen schneller schlagen! Seit Kurzem soll Model Irina Shayk den früheren Footballstar Tom Brady daten – und anscheinend ist sie bereits hin und weg von dem Ex ihrer Kollegin Gisele Bündchen.

Erste Gerüchte über eine beginnende Romanze kamen im Juni 2023 auf, als Irina Shayk, 37, und Tom Brady, 46, bei der Hochzeit des milliardenschweren Kunsthändlers Joe Nahmad, 33, auf Sardinien gesichtet wurden. Das Model soll damals angeblich ihr Interesse an dem Ex-Footballstar ziemlich deutlich bekundet haben. Doch dann das prompte Dementi: "Diese Geschichte ist völlig falsch. Es ist eine komplett böswillige und fiktive Darstellung des Abends", wiegelte ihr Management ab. Die beiden seien "rein platonisch" befreundet, erklärte zudem ein angeblicher Freund der gebürtigen Russin gegenüber "Daily Mail". Doch Paparazzi-Abschüsse der beiden mutmaßlichen Turteltauben in den folgenden Wochen straften die Beschwichtigungsversuche Lügen. Nun meldet sich erneut eine Quelle aus dem Umfeld der Ex von Bradley Cooper, 48, und überrascht mit anderen Tönen.

Irina Shayk sei beeindruckt von Tom Brady

Irina sei "beeindruckt von Tom", heißt es plötzlich. "Er ist ihr Traummann. Sie liebt es, mit ihm zusammen zu sein", plaudert der Insider gegenüber "People" aus. Das erklärt auch, warum die beiden in den vergangenen Wochen verdächtig oft im Doppelpack von Fotograf:innen erwischt wurden.

Ex-Footballstar Tom Brady lässt Model Irina Shayks Herz angeblich höherschlagen. © Carmen Mandato / Getty Images

Mehr als nur eine Sommerromanze?

Ende Juli tauchten erste Fotos auf. Shayk und Brady wurden zusammen in Los Angeles in einem Auto entdeckt. Bilder, die "Page Six" zugespielt wurden, fachen die Gerüchteküche an: Irina hält den Kopf geneigt in seine Richtung, Tom streichelt ihr das Gesicht, sie lachen sich (verliebt?) an.

Mitte August verfestigt sich der Verdacht einer beginnenden Romanze. Sowohl Irina als auch Tom werden am Sonntag, 13. August, und am darauffolgenden Montag unabhängig voneinander vor der Luxusherberge "The Twenty Two" im Londoner Stadtteil Mayfair gesehen. Die Beweisfotos erscheinen umgehend in der "Daily Mail".

Katz-und-Maus-Spiel in London

Brady soll um 2:00 Uhr am Sonntagmorgen im Hotel eingecheckt haben. Am Vorabend hatte er noch als neuer Beiratsvorsitzender des Birmingham City FC den 1:0-Heimsieg der Mannschaft gegen Leeds United verfolgt und war im Anschluss in die britische Hauptstadt geeilt. Verdächtig: Irina Shayk trat am Montagmorgen gegen 9:30 Uhr aus dem Vordereingang der kostspieligen Unterkunft und kehrte 11:15 Uhr wieder zurück – pünktlich zu einem späten Frühstück mit Tom?

Am nächsten Tag ein ähnliches Spiel: Der Ex-Sportler reiste um 7:20 Uhr in der Früh mit Sack und Pack ab, verließ das Hotel durch einen Seiteneingang und ließ sich zu einem Privatflughafen chauffieren, um die Rückreise in die USA anzutreten. Fünf Minuten zuvor hatte das Model ausgecheckt und war durch einen anderen Ausgang verschwunden. Ob die beiden die Heimreise zusammen angetreten sind? Darüber ist bislang nichts überliefert.

Ein unverhofftes Treffen in London liegt natürlich im Bereich des Wahrscheinlichen. Doch, mal ganz ehrlich: Wenn es um den Traummann geht, ist der Zufall kein verlässlicher Begleiter.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.

Verwendete Quellen: dailymai.co.uk. people.com. pagesix.com