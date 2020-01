Iris Abel: 30 Kilo weniger! SO sieht sie jetzt aus

Iris Abel schickt mit ihrem neuen Instagram-Bild sonnige Urlaubsgrüße aus Ägypten an ihre Fans. Stolz posiert sie auf dem Balkon der Hotelanlage am Meer. Roter Bikini, roter Sonnenhut, rot getönte Sonnenbrille – hier will jemand auffallen und sich zeigen. Grund dafür ist ihr neu geschöpftes Selbstbewusstsein!

Neues Lebensgefühl

Seit der Magenverkleinerung im vergangenen Sommer purzeln bei ihr die Pfunde. Insgesamt 30 Kilo soll Iris abgenommen haben. Die 51-Jährige passt wieder in ihr Traumkleid und sie hat sogar einen Auftrag als Curvy-Model angenommen. Alles Punkte, die schön auf ihr Selbstbewusstseins-Konto eingezahlt haben. Nun postet sie selbstbewusste Bikini-Bilder auf ihrem Instagram-Kanal. Iris ist stolz auf ihre neue Figur und zeigt es auch, vor allem mit den Hashtags: #lovemyself und #neueslebensgefühl.

Auch ihre Fans sind begeistert. Eine Followerin kommentiert unter das Bild: "Toll siehst Du aus...schönen Urlaub für Euch zwei Hübschen". Ein weiterer User warnt sie aber auch ein bisschen: "Siehst gut aus, aber aufpassen... Nicht zu hoch die Nase, warst doch immer so sympathisch."

Wir finden: Wer sich in seiner Haut so wunderbar wohlfühlt, soll es auch ruhig nach außen tragen. Das steckt an! Wir lieben die Vielfalt und freuen uns für jeden, der sich und seinen Körper so liebt, wie er ist, unabhängig von Kleidergröße oder Gewicht.

Wer ist Iris Abel? – Daten und Fakten