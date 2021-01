Alle Promi-News des Tages im Brigitte-Ticker: Jana Ina Zarrella hat eine eindringliche Bitte an ihre Follower +++ Diane von Fürstenberg (74) postet Badeanzug-Selfie mit Botschaft +++ Angelina Kirsch zeigt sich ungeschminkt und in Unterwäsche.

Promi-News des Tages im Brigitte-Ticker

6. Januar 2021

Jana Ina Zarrella hat eine wichtige Bitte an ihre Follower: "Bleibt zu Hause!"

Am Dienstag (5. Januar) wurde von der Bundesregierung beschlossen, was schon viele vermutet hatten: Der landesweite Lockdown, um die Coronapandemie einzudämmen, wird bis zum 31. Januar verlängert und teilweise verschärft. In dieser schwierigen Lage bittet Jana Ina Zarrella, 44, ihre Follower weiter durchzuhalten und vor allem das Reisen zu unterlassen.

"Leute, es ist längst Zeit, dass alle zusammen halten und mitmachen. Die momentane Situation ist hart - wir haben ALLE die Schnauze voll, brauchen Urlaub, wollen raus, können nicht mehr, und und und", schreibt die 44-Jährige auf Instagram ihren eigenen Frust von der Seele. Gleichzeitig erinnert sie ihre Community daran, dass kein normales Leben möglich sei, so lange das Virus existiere. Deshalb richtet sie einen wichtigen Appell an ihre Fans. "Dubai, Kitzbühel, Kanaren, ... - macht euch keine Sorgen. All diese Orte bleiben da, wo sie sind. Urlaub kann jeder bald hoffentlich wieder machen. Seid vernünftig. Seid verantwortlich. Bleibt zu Hause."

Von ihren Fans erfährt die Moderatorin in den Kommentaren viel Zuspruch. "Toll gesagt. Ich hoffe, dass viele das lesen", meint zum Beispiel ein User. Weitere Aussagen dazu lauten "Wahre Worte! Gemeinsam schaffen wir das" oder "Super, stimme dir voll und ganz zu. Wenn das mal alle so sehen würden."

Diane von Fürstenberg: Selbstbewusstes Badeanzug-Selfie mit 74 Jahren

Diane von Fürstenberg, 74, setzt ein klares Statement! Am Montag postet die Designerin im Netz ein Foto von sich im Badeanzug und beweist, dass man auch mit 74 Jahren seinen Körper nicht verstecken sollte. Für ihr selbstbewusstes Selfie feiern sie die Fans.

Ungeschminkt und unretuschiert – so präsentiert sich von Fürstenberg in ihrem grünen Einteiler auf Instagram. Dazu schreibt sie: "Bin ich verrückt, das zu posten?" Nein, macht die Modeikone klar und richtet einen Appell an ihre Community: "Steh zu deinem Alter … Es ist der Beweis dafür, dass du gelebt hast!“ Ihre Follower stimmen ihr eindeutig zu und überhäufen sie in den Kommentaren mit positiven Nachrichten und Komplimenten. Auch Promis wie Kris Jenner, 65, oder Kate Bosworth, 38, sind sich einig: Die 74-Jährige sieht einfach toll aus!

5. Januar 2021

Angelina Kirsch: Das Curvy Model zeigt sich ungeschminkt und in Unterwäsche

Heiße Neujahrsgrüße von Angelina Kirsch! Die 32-Jährige gehört zu den erfolgreichsten Curvy Models Deutschlands und setzt ihre Kurven im Netz immer wieder gekonnt in Szene. Ihre Botschaft: Liebe deinen Körper! Nun überrascht die "The Taste"-Moderatorin ihre Fans mit einem neuen Bild, das ihre Lebensphilosophie unterstreicht: Angelina präsentiert sich ohne Make-up und nur mit Unterwäsche bekleidet.

Auf Instagram zeigt sich die frühere "Curvy Supermodel"-Jurorin frisch nach dem Duschen mit einem Handtuch auf dem Kopf und völlig ungeschminkt. Mit einem roten BH und einem Höschen in Leopardenoptik posiert das Model selbstbewusst und mit einem verführerischen Lächeln vor der Kamera. Zu dem natürlichen Schnappschuss schreibt Angelina: "Ich bin bereit, meine Kurven 2021 zu rocken". Außerdem fügt sie noch einen Appell an ihre Fans hinzu: "Denkt daran: das wichtigste ist, dass ihr euch wohl fühlt! Ihr selbst definiert euer eigenes Schönheitsideal.[sic]"

Angelinas Follower feiern die Blondine für diesen Social-Media-Beitrag. "Danke, dass du so bist, wie du bist!", "Du bist so eine tolle Frau. Ausstrahlung und Einstellung sind einfach umwerfend" und "Du bist wunderschön und ein Vorbild für viele Frauen", lauten nur drei der begeisterten Kommentare unter dem Foto.

4. Januar 2021

Konkurrenzkampf unter Moderatorinnen? Ruth Moschner spricht Klartext

Ruth Moschner, 44, ist seit über 20 Jahren als Moderatorin im TV erfolgreich. Aktuell hat die 44-Jährige mit "Buchstaben Battle" nicht nur ihre eigene Quizshow, sondern wird im Februar auch zum dritten Mal bei "The Masked Singer" als Mitglied des Rateteams fungieren. Steht Ruth Moschner – trotz ihres Erfolgs – im Konkurrenzkampf mit anderen Moderatorinnen?

Diese Frage stellte ein User der 44-Jährigen während einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram. Und die Moderatorin hatte eine ganz klare Antwort dazu: "Nein, wir sind dafür alle zu verschieden." Jeannine Michaelsen, 39, sei zum Beispiel eine klasse Moderatorin, die sie gerne im Fernsehen sehe oder als Gast habe. "Da weiß ich, es wird nicht langweilig", fügte sie hinzu.

Ruth Moschner hatte außerdem Lob für eine andere Kollegin übrig: Carolin Kebekus, 40. Ihr übergab Ruth den Titel: "Comedyqueen". Sie sei eine "Granate auf der Bühne und backstage einfach Zucker. Wunderschön ist sie auch noch", erklärte sie ihre Begeisterung. Herrlich sympathisch, liebe Ruth!

Verwendete Quelle: instagram.com