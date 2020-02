Janni Hönscheid: Sie hat Angst und wird "panisch" durch den Umzug

View this post on Instagram

ᐯEᖇᒪᑌᔕT... ᐯEᖇᘔIᑕᕼT... ᗷEᖴᖇEIᑌᑎG...! Während alle uns Komplimente für unser großes, schönes Haus machten, wurde uns immer klarer: wir müssen uns davon trennen. Wir müssen uns räumlich verkleinern, um unsere Zeit miteinander zu vergrößern. Mehr Haushalt, als wir sind. Zu Viel Verpflichtung. Zu viel Funktionieren. Das ist nicht unser Lebensmodell. Kitafrei, Selbstständig, Elternzeiten, Reisen... Häuser Kaufen, viel Besitzen... zwei Autos, eins oder keins... es sind alles Entscheidungen und Prioritäten- Die Zeit in dem Haus mit so viel Platz war ein wichtiger Teil in unserem Leben. Genug Raum, um zu sehen, WO wir sind. WER wir sind. WAS wir wirklich brauchen. WIE es sich anfühlt, mit Solarenergie vom Dach warm zu duschen und mit der Wärme vom Kamin das Wasser für den Fussboden zu beheizen. Auch um zu sehen was wir nicht brauchen... sich von Dingen trennen, befreien. Das mitnehmen, was uns wichtig ist. Ich vergleiche diese Zeit mit dem Moment, in dem man nach einem langen Strandspaziergang seine Taschen entleert. Der Moment, wo alles auf den Tisch gelegt wird, und man sich sortiert. Entscheidet was bleibt. Und was wieder geht. Wer kennt es nicht, diese ganzen Teile im Schrank, die wir eigentlich garnicht für UNS, sondern für andere aufheben. Für Eventualitäten. Das ist nicht selbstbestimmt, nicht für uns. Einen weiteren Schritt Richtung Minimalismus gehen wir nun ein, und auch wenn es sich manchmal etwas unheimlich anfühlt sich so viel zu verändern in so einer kurzen Zeit- es ist schließlich unser dritter Umzug in Drei Jahren 🙈-fühlt es sich doch zugleich verdammt richtig an. Ein bisschen wie die Raupe,kurz bevor sie Flügel bekam 🧚🏼‍♀️☀️ #umzug #mimimalismus #janniundpeer #zapfumzüge Werbung