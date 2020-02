Janni Hönscheid und Peer Kusmagk: Keine Kita für ihre Kinder

"Kitafrei und immer dabei!"

"Kitafrei und immer dabei!" – mit diesem Slogan beginnt Janni ihren neusten Instagram-Post. Dabei erklärt die 29-Jährige, dass sie ihren Sohn Emil-Ocean (2) und Tochter Yoko (8 Monate) erstmal nicht in den Kindergarten schicken möchte. Warum verrät Janni in ihrem Beitrag auf Instagram – und dieser findet viel Anklang.

Ich weiss noch als ich schwanger war und mir suggeriert wurde, ich müsste mich schon mal um ein Kitaplatz kümmern... vielleicht lag es daran, dass ich auf einer Wüsteninsel großgeworden bin und die meiste Zeit meiner frühen Kindheit am Strand mit meiner Familie verbracht habe, das es sich für mich seltsam anfühlte dieses kleine Wunder gleich in die Obhut einer fremden Institution zu geben.

Janni ist "stolz diesen Weg zu gehen"

Das Gute: Als Motivational Coach kann Janni von Zuhause arbeiten und gleichzeitig auf die Kleinen achten. Sie und Peer würden sowieso viel arbeiten, um sich Elternzeit nehmen zu können, heißt es in Jannis Beitrag. Doch sie es ehrlich: Es war nicht so, als hätten sie und Peer nie über einen Platz für ihre Kinder in einem Kindergarten nachgedacht. So verrät die 29-Jährige unter dem Bild:

Es gab eine Zeit, da wurde mir alles irgendwie zu viel, und wir schauten uns mehrere Kitas an, und vielleicht hat es mich schon etwas entlastet, zu wissen, dass es diese Möglichkeit gibt, doch letztendlich gingen wir diesen Schritt bislang nie

Außerdem gesteht Janni, dass beides Vor- und Nachteile hat, aber am Ende überwiegt für sie eine Erkenntnis. "Wenn ich sehe, wie eng die Bindung zwischen den Geschwistern ist, wenn Emil-Ocean mich mal wieder mit einer super smarten Antwort überrascht weil er schon so viel über den Alltag versteht und so mitdenkt, oder wenn er morgens im Schlafanzug einfach ganz vertieft mit seinen Autos spielt und seiner Kreativität freien Lauf lassen kann, bin ich doch sehr glücklich und stolz diesen Weg zu gehen", freut sich Janni.

Da scheiden sich die Geister

Wie sich unter dem Posting zeigt, gehen die Meinungen ihrer Follower weit auseinander. "Ein Kind gehört allein wegen der sozialen Kontakte in eine Kita" , findet eine Userin. Trotzdem erfährt Janni auch viel Anklang. "Tolle Einstellung und ganz viel Respekt für das, was du da täglich leistest" schreibt eine Userin. Nun: Ob Kita oder nicht, das darf am Ende jeder selber für sich entscheiden.

Wer ist Janni Hönscheid?

Janni Hönscheid ist ursprünglich Surferin, mittlerweile ist sie auch als Reality-TV-Teilnehmerin und Mama-Bloggerin bekannt

Sie wurde am 24. August 1990 auf Sylt geboren

In der TV-Show “Adam sucht Eva” lernte Janni Hönscheid Moderator Peer Kusmagk kennen, mit dem sie seit 2016 zusammen ist

Gemeinsam haben sie zwei Kinder

Verwendete Quellen: Instagram