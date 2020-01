Jetzt spricht Jennifer Aniston über den süßen Moment mit Brad Pitt

Jennifer Aniston, 50, und Brad Pitt, 56, sorgten für den wohl süßesten Moment bei den diesjährigen SAG-Awards. Beide konnten bei der Verleihung je einen Preis einheimsen und freuten sich unheimlich füreinander. Der Schauspieler ("Fight Club") schaute sich seine Ex während ihrer Dankesrede auf der Bühne der Screen Actors Guild Awards stehend via Monitor an - die Sympathie, die er für seine ehemalige Gattin hegt, war dabei mehr als offensichtlich. Auch bei seiner Dankesrede sah man, wie sich Jen für ihren Ex freut und über seine Witzeleien auf dem Podium lachte. Im Backstage-Bereich kam es dann zum süßen Wiedersehen, das sich durch vertraute Berührungen, Grinsen und Getuschel auszeichnete. Wie schön!

Jennifer Aniston über innigen Moment mit Brad Pitt

Die Freude darüber, dass sich das ehemalige Hollywood-Traumpaar, das fünf Jahre miteinander verheiratet war, wieder wunderbar versteht, ist grenzenlos. Viele Fans wünschen sich ein Liebes-Comeback der beiden Darsteller - sie waren und wären doch so ein schönes Pärchen. Von "ExtraTV" angesprochen auf das innige Verhältnis und wie niedlich sich Brad Pitt die Dankesrede seiner Ex-Ehefrau via Monitor ansah, zeigte sich Aniston ebenfalls begeistert. "Das war so süß", freute sich Jennifer. "Wir sind miteinander groß geworden, das sind wir wirklich", erklärte sie weiter.

Angelina Jolie ist längst vergessen

Ganz offensichtlich ist Angeline Jolie, 44, die ja angeblich einen Keil zwischen Brad und Jen trieb, vollkommen vergessen. Dass Brad Pitt seine Ex für Angie, in die er sich bei den Dreharbeiten zu "Mr. & Mrs. Smith" verliebte, verließ, war DER Aufreger in Hollywood. Doch diese Schlagzeilen liegen augenscheinlich hinter ihnen. Angie, von der sich der Leinwandstar im September 2016 nach zwei Ehejahren und zwölf Jahren Beziehung trennte, ist ebenfalls Vergangenheit. Nun freuen sich Brad Pitt und Jennifer Aniston lieber füreinander und genießen das gute Verhältnis, das sie zueinander hegen.

Verwendete Quellen: People, Youtube

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen