Jennifer Aniston hat P.Volve für sich entdeckt. Warum sie diesen Fitness-Trend liebt und ob er wirklich den erhofften Erfolg bringt, erfährst du hier.

Die US-Schauspielerin Jennifer Aniston, 54, ist begeistert von der Fitnessmethode P.Volve, ein auf Widerstand basierendes Training. Die Übungen scheinen dem "Friends"-Star leicht von der Hand zu gehen. Die ebenfalls 54-jährige Journalistin Anna Maxted hat sich für einen Artikel von "Mail Online" an einen Selbsttest gewagt und will die Frage beantworten: Wie simpel und effektiv ist P.Volve wirklich?

Jennifer Aniston schwört auf P.Volve

Bei P.Volve (eine Kurzform für "Personal Evolution") wird der gesamte Körper in allen Bewegungsebenen trainiert. Es handelt sich dabei um eine Fitnessmethode mit geringer Belastung, bei der widerstandsbasierte Geräte (beispielsweise Bälle und Bänder) genutzt werden. Aniston hat diese Methode für sich entdeckt, nachdem sie lange Jahre lang sehr intensive und schweißtreibende Übungen absolviert hat. Im Interview mit "Women's Health" gibt die Schauspielerin einen Einblick in ihre damalige – und heutige – Fitness-Routine. "Es variiert von Woche zu Woche, je nach Arbeitsplan. Im Idealfall hätte ich gerne vier Trainingstage pro Woche und dann einen Tag, an dem ich mehr spazieren gehe oder wandere."

Ihr früheres Workout sah ganz anders aus, erzählt die Darstellerin: "Früher bin ich immer Stunden vor der Arbeit aufgestanden, und diese Zeiten sind schon ziemlich verrückt, wenn man bedenkt, wie früh es war. Damit meine ich 4 Uhr morgens!" Sie habe aufgehört, anstrengendes Ausdauertraining über 45 Minuten bis hin zu einer Stunde zu machen, weil ihre Knie es nicht mehr aushalten würden und es einfach nicht effizient sei. Stattdessen tue ihr P.Volve sehr gut. "Es ist so eine Verbindung zwischen Körper und Geist, denn es geht nicht nur darum, die Arme zur Seite zu werfen oder Hampelmänner zu machen. Man achtet wirklich auf seinen Körper und seine Bewegungen."

Das sagt die Journalistin dazu

Kann die Journalistin Maxted Anistons Liebe zu diesem Workout nach ihrem Selbsttest teilen? Zuvor sei sie der Meinung gewesen, dass das Training für sie keine allzu große Herausforderung darstellen würde, so die Autorin – bis sie dann festgestellt hat, dass sie erst mit drei Anläufen ihren ersten Online-Kurs absolvieren konnte. "Gut, dass es eine Pausentaste gibt."

Auch wenn die Trainingsform schonender für den Körper ist als viele andere hochintensive Workouts, brachte P.Volve Maxted an ihre Grenzen: Ein Training, das die Autorin mit einer Trainerin absolvierte, bestand aus einer schnellen Folge von Planks, Liegestützen, Beinheben und einzelnen Gesäßübungen. Darauf folgten dann weitere anstrengende Übungen, bis Maxted nach 23 Minuten unterbrechen musste und zum Sofa taumelte. "Warum habe ich angenommen, dass das von Aniston bevorzugte Training weniger als höllisch hart sein würde?"

Da ihre Körpermitte "schwach wie ein amerikanischer Tee" war, suchte sie auf der Website des Trainingsanbieters nach Übungen zur Stärkung des unteren Rückens und erhielt "ein solides Cardio-Training". Zu den Spinning-Kursen rät sie nur Menschen, die eine "todesnahe Cardio-Erfahrung suchen", denn als Frau mittleren Alters sei es "weder für meine Hüften noch für mein Herz angenehm, mit dem Rad zu fahren, als ob ich einem ausbrechenden Vulkan entkommen wollte".

Besonders gefallen habe ihr die Tatsache, dass viele Inhalte speziell auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten sind. Lobend erwähnt sie in dem Zusammenhang ein Interview auf der Webseite mit der leitenden Physiotherapeutin von P.Volve, Dr. Amy Hoover, die auf die Bedeutung eines starken Beckenbodens eingeht. "Ich habe drei Kinder bekommen und fühle mich gesehen. Das ist beeindruckend", schreibt Maxted. Doch würde sie P.Volve insgesamt empfehlen?

"Nach einer Woche und acht vergnüglichen, pustenden, die Glieder streckenden und manchmal auch quälenden Kursen weiß ich, das ich süchtig bin", ist ihr Fazit. Sie verstünde, warum Aniston so ein großer Fan ist: "Es ist so anspruchsvoll, wie man es machen möchte, und nachdem ich meine Technik perfektioniert hatte, hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich meine Kraft, meinen Körperbau und meine kardiovaskuläre Gesundheit verbessert hatte."

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.

Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, womenshealthmag.com

csc