Schauspielerin Jennifer Aniston hat offenbart, dass die Trennung ihrer Eltern sich negativ auf ihre eigenen einstigen Beziehungen mit Brad Pitt und Co. ausgewirkt habe. Für sie sei es meistens einfacher gewesen, allein zu sein.

Jennifer Aniston , 54, hat über die negativen Auswirkungen der bitteren Trennung ihrer Eltern gesprochen. Die Schauspielerin gab zu, dass deren Scheidung ihre eigenen Liebesbeziehungen erschwert habe.

Die Scheidung ihrer Eltern war eine Belastung für Jennifer Aniston

Aniston selbst war zweimal verheiratet: mit Brad Pitt, 59, von 2000 bis 2005 und mit Justin Theroux, 52, von 2015 bis 2018. Beide Ehen gingen in die Brüche. "In Beziehungen war es für mich immer ein bisschen schwierig, glaube ich, weil ich irgendwie allein war", erzählt die "Friends"-Darstellerin im "Wall Street Journal", zitiert von "Daily Mail". Als sich ihre Eltern Nancy Dow, †79, und John Aniston, †89, 1980 scheiden ließen, war sie gerade einmal elf Jahre alt.

"Es war einfacher, allein zu sein"

Aufgrund der turbulenten Trennung ihrer Eltern sei es ihr schwergefallen, sich auf romantische Beziehungen oder gar eine Ehe einzulassen, so Aniston. Es habe sich für sie meistens einfacher angefühlt, allein zu sein. "Ich mochte die Vorstellung nicht aufzugeben, wer man war oder was man brauchte. Ich wusste irgendwie gar nicht, wie ich das machen sollte", erklärte der Hollywood-Star. "Es war also fast einfacher, allein zu sein. Ich hatte keine Erfahrung mit diesem Geben und Nehmen."

"Das ist immer noch eine Herausforderung für mich"

Heutzutage sei es ihr wichtig, in einer Beziehung darauf zu achten, nicht ihre eigenen Wünsche aufzugeben, nur um einer Person zu gefallen, so Aniston. "Es geht darum, keine Angst davor zu haben zu sagen, was man braucht und was man will. Das ist in einer Beziehung immer noch eine Herausforderung für mich." Sie fügt hinzu: "Ich bin in jedem anderen Job, den ich mache, wirklich gut, und das ist sozusagen der eine Bereich, der ein bisschen …" Den Satz lässt sie unvollendet.

Trotz der Trennung ist Justin Theroux offenbar immer noch eine wichtige Person in ihrem Leben. Als Anistons Vater im vergangenen November starb, sei es ihr Ex-Mann gewesen, der sie fast täglich angerufen habe, um ihr in ihrer Trauer Trost zu spenden. Auch zu ihrem ersten Ehegatten Brad Pitt soll sie ein gutes Verhältnis haben.

"Ich habe versucht, schwanger zu werden"

Gelitten habe sie dagegen unter den jahrelangen Schwangerschaftsgerüchten der Presse. Vor einigen Monaten sprach Jennifer Aniston erstmals über ihren unerfüllten Kinderwunsch. "Ich habe versucht, schwanger zu werden", offenbarte sie im Magazin "Allure". " Es war ein schwieriger Weg für mich." Mehrere künstliche Befruchtungsversuche blieben demnach ohne Erfolg. "All die vielen Jahre der Spekulationen ... Es war wirklich hart", so die Schauspielerin.

Verwendete Quelle: wsj.com, dailymail.co.uk, allure.com

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.

mzi