Bei Jennifer Lopez und Ben Affleck soll nun alles ganz schnell gehen! Der Schauspieler denkt offenbar schon darüber nach, seiner Wieder-Freundin nach wenigen Wochen Beziehung einen Antrag zu machen.

Wer hätte das erwartet: Erst finden Jennifer Lopez, 51, und Ben Affleck, 48, nach J.Los Trennung von Alex Rodriguez, 45, unerwartet wieder zusammen und jetzt folgt gleich die nächste News in Sachen Liebe.

Jennifer Lopez und Ben Affleck: Die Lovestory geht weiter

Das einstige Traumpaar, das nun wieder zusammengefunden zu haben scheint, kennt sich aus mit spontanen Handlungen: Schon 2002, als sie zum ersten Mal zusammen waren, verlobten sie sich nach kürzester Zeit. Damals gab es allerdings kein Happy End für J.Lo und Ben: Erst verschoben sie die Hochzeit, dann trennten sie sich im Jahr 2004. Doch diesmal soll alles anders werden!

Ein Insider verrät dem US-amerikanischen "OK!-Magazine", dass Ben nicht noch einmal den selben Fehler machen und J.Lo verlieren will. "Er will noch in diesem Jahr vor ihr auf die Knie gehen", so der Insider.

Verlobung an J.Los Geburtstag?

Vermutet wird, dass Ben Affleck seiner Liebsten an ihrem 52. Geburtstag den Antrag machen wird. Dann wäre es schon bald so weit: Die Sängerin hat nämlich am 24. Juli Geburtstag. Bei der Frage aller Fragen soll es wohl sehr romantisch werden. Einer Quelle von "Closer" zufolge, wollen die Turteltauben nach der Verlobung den nächsten Schritt wagen. Jen möchte in Bens Villa in Los Angeles ziehen.

Mögliches Happy End einer langen Liebesgeschichte

Ist nun also endlich ein Happy End für "Bennifer" in Sicht? Zu wünschen wäre es ihnen. Nach den gescheiterten Ehen mit Marc Anthony, 52, und Jennifer Garner, 49, sowie diversen Rückschlägen (u.a. Bens Alkoholsucht) ist dem Paar 18 Jahre nach seiner ersten Trennung das Glück wirklich gegönnt.

Ob das ihre Ex-Partner Alex Rodriguez und Jennifer Garner auch so sehen? A-Rod zeigte sich erst kürzlich bei einer Party in den Hamptons vergnügt mit Lindsay Shookus – die ganz zufällig die Ex-Freundin von Ben ist.

