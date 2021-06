Ben Affleck hat es inzwischen geschafft, auch die Familie von Jennifer Lopez auf charmante Weise auf seine Seite zu ziehen.

Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) bescheren uns als neues Hollywood-Traumpaar das Liebescomeback des Jahres. Nach romantischen Liebestrips nach Montana und Miami machen die beiden Stars längst kein Geheimnis mehr aus ihrer neu gefundenen Liebe. Und selbst ihre Familie hat Ben schon auf seiner Seite.

Jennifer Lopez und Ben Affleck: Charmant zieht er ihre Familie auf seine Seite

Jennifers Mutter Guadalupe Rodriguez (75) begleitete Ben kürzlich nach Las Vegas, wo sie ausgiebig Gelegenheit hatte, im Casino zu spielen, eines ihrer liebsten Hobbys. "Guadalupe liebt Ben", erzählt ein Freund von Jennifer gegenüber "E News". "Sie ist begeistert, dass er wieder in Jennifers Leben ist." Und als Jennifer den 50. Geburtstag ihrer Schwester Linda Lopez im edlen Restaurant "Nobu" in Malibu feiert, ist Ben ebenfalls dabei. "Sie sind unzertrennlich und es läuft wirklich gut", so ein Insider gegenüber "E News". "Sie war noch nie glücklicher und weiß, dass er eigentlich immer der Richtige für sie war."

Hollywoods Liebescomeback des Jahres

Nach ihrer Trennung im Jahr 2004 behielt Ben immer einen besonderen Platz in Jennifers Herzen, was es ihm sehr viel leichter machte, die Romanze 17 Jahre später ganz neu zu entfachen, so berichtet ein Insider gegenüber "New York Post". "Jennifer hat die Trennung damals nie ganz verwunden, obwohl sie zu dem Zeitpunkt das Gefühl hatte, keine andere Wahl zu haben, als die Hochzeit abzusagen und ihre Verlobung zu ihm zu lösen."

So fing alles an mit "Bennifer"

Ben und Jennifer lernten sich 2001 am Set ihres gemeinsamen Films "Gigli" kennen. Der Film wurde zwar ein Flop, doch die beiden Hollywood-Stars verliebten sich Hals über Kopf ineinander. Die Verlobung folgte im Jahr darauf. Die Schlagzeilen um das als "Bennifer" bekannte Power-Paar überschlugen sich, doch urplötzlich wurde die geplante Hochzeit nur Tage vorher abgesagt. "Sie waren so heiß verliebt, aber am Ende stellten sie fest, dass beide sehr unterschiedliche Dinge wollten", so der Insider. "Jennifer war damals an dem Zeitpunkt in ihrem Leben, sich niederzulassen und Kinder zu bekommen, aber Ben wollte seinen Junggesellenlebensstil noch nicht aufgeben. Am Ende hatte sie es satt, darauf zu warten, dass er sich besinnt. Auch wenn es ihr das Herz brach". Dann kreuzte Sänger Marc Anthony (52) ihren Lebensweg. "Marc kam drei Tage, nachdem ich hätte am Altar stehen sollen", schrieb J.Lo 2014 in ihrem Buch "True Love". 2004 folgte für J.Lo die Hochzeit mit Marc Anthony, während Affleck 2005 Jennifer Garner (49) heiratete. Beide Ehen brachten Kinder hervor. J.Lo ist heute Mutter von Zwillingen Max und Emme (beide 13). Affleck und Garner sind Eltern von Violet (15), Seraphina (12) und Samuel (9).

Im April 2021 überraschte uns alle dann die Nachricht, dass Lopez und Affleck wieder zusammen in Los Angeles gesichtet wurden, nachdem J.Lo ihre zweijährige Verlobung mit Alex Rodriguez (45) abgebrochen hatte.

Dieser Artikel ist ursprünglich auf GALA.de erschienen.

Verwendete Quellen: New York Post, E!News, eigene Recherche