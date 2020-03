Jessica Biel: Nach Krisengerüchten mit Justin Timberlake trägt sie keinen Ehering

Hatte sie ihn vergessen? War er beim Juwelier zum Reinigen? Oder war es ein klares Statement in Richtung ihres Ehemannes Justin Timberlake, 39? Am Samstag (29. Februar) wurde Schauspielerin Jessica Biel, 37, beim Einkaufen bzw. beim Verlassen eines Geschäftes gesichtet. Mit funkelnder Abwesenheit glänzte: ihr Ehering.

Jessica Biel: Sie trägt keinen Ehering

Rund drei Monate ist es inzwischen her, dass die vermeintliche Ehekrise zwischen dem Hollywood-Traumpaar in aller Öffentlichkeit seinen Anfang nahm. Damals machten Fotos die Runde, auf denen man Timberlake mit Co-Star Alisha Wainwright, 30, in inniger Vertrautheit auf einer Party sah. Seitdem schienen die beiden alles zu tun, um ihre Ehe zu kitten - Date-Nights und öffentliche Auftritte inklusive. Alles umsonst?

Beim Verlassen der "Health Mart Pharmacy" trug die 37-Jährige, so zeigen es Bilder, die der Seite "HollywoodLife" vorliegen, zwar mehrere Einkaufstüten und ein lässig-cooles Outfit mit Jumpsuit und dunkler Sonnenbrille - doch an ihren Fingern fehlte jede Spur eines Ringes. Bevor sie in ihren Tesla sprang, schenkte sie den Beobachtern noch ein kurzes Lächeln. Ob sie sich der Wirkung ihrer schmucklosen Finger bewusst war?

Die Krise begann mit einer Party

Im vergangenen November ging es mit der großen Aufregung los. Damals besuchte Sänger und Schauspieler Timberlake mit zahlreichen Kollegen eine Bar. Unter den Crewmitgliedern, die gemeinsam am Film "Parker" arbeiteten, war auch Co-Star Wainwright. Nach dem ein oder anderen Glas zu viel entstanden Fotos, die den Familienvater etwas "zu vertraut" mit der 30-Jährigen zeigen. Auf einem Balkon konnten nicht nur Gäste und Kollegen, sondern auch Passanten und Paparazzi alles genau beobachten.

Jessica Biel musste die Bilder dann später in allen Medien sehen. Sicher kein schönes Gefühl. Seitdem soll sich Timberlake reumütig und bemüht gezeigt haben. Bleibt zu hoffen, dass das Fehlen des Eheringes an Biels Hand nur ein Versehen war.

Verwendete Quellen: HollywoodLife

