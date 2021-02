Jessica Paszka gibt ihren Instagram-Followern täglich private Einblicke in ihr Leben. Dazu zählt momentan vor allem alles rund um ihre erste Schwangerschaft.

Jessica Paszka, 30, erwartet mit Johannes Haller, 33, das erste gemeinsame Kind. Beide könnten wohl nicht glücklicher über den baldigen Nachwuchs sein. Und obwohl die einstige "Bachelorette" bereits 20 Kilo zugenommen hat, fühlt sie sich derzeit so wohl wie nie zuvor. In ihrer Instagram-Story erklärt sie, wie sich das zusätzliche Gewicht auswirkt und was ihr derzeit besonders guttut.

Jessica Paszka setzt auf ihre Yoga-Routine

An Sport war in den ersten drei Monaten ihrer Schwangerschaft nicht zu denken: Jessica Paszka litt an starker Übelkeit – ein normaler Tagesablauf sei kaum möglich gewesen. Mittlerweile kann sie ihre Schwangerschaft genießen, merkt allerdings das zusätzliche Gewicht besonders im Rücken und in den Knien. Immerhin seien 20 Kilo in sechs Monaten keine Kleinigkeit.

Durch ihre neue Yoga-Routine, die sich die 30-Jährige im neuen Zuhause auf Ibiza aufbauen will, fühlt sie sich bereits besser. "Das tut so gut, auch wenn ich nicht ansatzweise so beweglich bin wie vor der Schwangerschaft", teilt sie auf Social Media.

Jessica Paszka verrät ihr aktuelles Gewicht

Während einer Fragerunde auf der Plattform scheut sich Paszka auch nicht, ihr Gewicht in Zahlen zu nennen. Mittlerweile liege sie bei 77,6 Kilo. Mit ihren Kurven fühlt sie sich aber sichtlich wohl und zeigt voller Stolz ihren wachsenden Bauch. "Ich liebe meinen großen Babybauch", schwärmt sie. Die Vorfreude auf ihr Kind, das auch schon ordentliche Tritte abfeuert, wie sie verrät, könnte wohl nicht größer sein.

