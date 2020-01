Johannes Haller: Eindeutiges Statement zum Liebesaus

Auf Instagram verkündete Johannes, dass Yeliz und er vor Weihnachten gemerkt haben, dass ihre Beziehung zerbrochen ist. Das ist nun schon das zweite Liebes-Aus innerhalb eines Jahres. Ein neuer Anlauf sollte 2019 ihre Liebe retten, doch auch dieser ist nun gescheitert. Zwar haben Johannes und Yeliz in den letzten Monaten versucht, ihre Beziehung aufrecht zu erhalten und um ihre Liebe zu kämpfen – doch am Ende hätte es nicht gereicht.

Wir sind an den Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben: Es hat so keine Zukunft!

Während Yeliz in Deutschland unter der Trennung leidet, gönnt sich Johannes über den Jahreswechsel erstmals eine Auszeit und flüchtet nach Kapstadt. Klickt man durch seine Instagram-Story, sieht man, wie er mit viel Action für ordentlich Ablenkung von seiner Trennung sorgt. Von Golfen über Paragliding – er genießt seine freie Zeit in Südafrika.

Yeliz dagegen geht mit der Trennung anders um und kann das Ganze nicht so leicht hinter sich lassen. Auf Instagram meldet sie sich zu Wort und lässt Johannes einen kleinen Seitenhieb kassieren:

Wir Frauen stecken das Ganze anders weg als die Männer. Also, wir können nicht essen, sind nur am Weinen und wissen nicht weiter und die Männer oder einige Männer machen dann halt Urlaub in Südafrika und vergnügen sich halt auf diese Art und Weise.