Jetzt dreht er durch! Johnny Depp lässt sich beim Gruppensex filmen 🙈

Huch, wir staunten nicht schlecht, als wir Johnny Depp im neuen Marilyn Manson Video entdeckten. Denn: Darin lĂ€sst er alle HĂŒllen fallen und zeigt sich beim wilden Gruppensex.

Wie kam das zustande?

Was die wenigsten wissen: Johnny und Marilyn sind schon lange gut befreundet. So stand der Schauspieler schon einige Male bei Manson-Konzerten als Gitarrist auf der BĂŒhne. Jetzt erbringt Depp dem SkandalsĂ€nger offensichtlich einen ganz besonderen Freundschaftsbeweis: In Mansons neuem Video "Kill4Me" zeigt sich Depp von seiner wilden, sexuellen Seite und feiert eine Orgie mit Marilyn Manson und zwei Frauen.

Depp und Manson ... da haben sich wohl zwei gefunden 🙈

Holla, die Waldfee! So explizite Sexszenen hat man mit Johnny Depp selten gesehen. Am Anfang des YouTube-Clips erscheint sogar eine Warnung an Eltern, dass das Video sehr eindeutige und gewalttÀtige Inhalte zeigt.. Doch an der Seite seines Rocker-Freundes verliert der gute Johnny alle Hemmungen. Offensichtlich ist dem Schauspieler, der in letzter Zeit mehr durch seine Skandale auffÀllt als durch seine schauspielerischen Leistungen, nichts mehr peinlich.

Sorry Ex-Lieblingsschauspieler, aber fĂŒr dieses Video wirst du sicher keinen Oscar gewinnen ....