Joshua Jackson: Diane Kruger hat ihm das Herz gebrochen

Joshua Jackson, 41, ist heute glücklich. Lange Zeit war der "Dawson's Creek"-Star das offenbar nicht. Er musste eine schmerzhafte Trennung verkraften. Die von Hollywood-Star Diane Kruger, 43, mit der er zehn Jahre lang liiert war.

Joshua Jackson: Das hat er offensichtlich nicht erwartet

Die Trennung im Jahr 2016 habe ihm das Herz gebrochen, behauptet eine Quelle aus dem privaten Umfeld des 41-Jährigen gegenüber "Us Weekly". Besonders verletzend muss auch Dianes recht schnelle Neuorientierung gewesen sein. Mit "Sky"-Co-Star Norman Reedus, 51, findet die deutsch-amerikanische Schauspielerin in kürzester Zeit einen neuen Partner an ihrer Seite, mit dem sie knapp zwei Jahre später eine gemeinsame Tochter bekommt. Joshua habe der rasante Neuanfang seiner Ex "ziemlich schwer genommen".

Diane Kruger empfand Beziehungs-Aus als "befreiend"

Joshua und Diane werden 2006 ein Paar ein Paar. Sie schlittert recht frisch aus der gescheiterten Ehe mit dem französischen und Regisseur Guillaume Canet, 46, in die Arme des Kanadiers. Wann immer das Paar in den folgenden Jahren zusammen einen roten Teppich betritt, scheint das gemeinsame Glück aus ihren Augen zu leuchten. Am Ende offenbar ein Trugschluss. Diane gesteht erst kürzlich in einem Interview mit dem Magazin "Vulture": "Es war befreiend", und meint damit die Trennung und den Neuanfang. Das schmerzt, könnte man meinen.

Doch diese schlimme, tiefe Verletzung ist nun geheilt. 2019 hat Joshua eine neue Liebe gefunden. Jodie Turner-Smith, 33, ist seine Herzdame. Sie ist Schauspielerin, Model und inzwischen mit ihm verheiratet. Und: Sie ist schwanger. Er wird Vater des Kindes, das er mit einer Frau erwartet, die ihn endlich wieder strahlen lässt. Was für ein schönes Ende!

Verwendete Quellen: Us Weekly, Vulture

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.