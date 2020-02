Katja Burkard: Starke Botschaft nach schwerem Unfall

Ein neues Accessoire zeigt Katja Burkard auf dem roten Teppich beim Wiener Opernball. Doch wir reden nicht von einer neuen Clutch zum glitzernden Abendkleid – sondern von ihrer blau-weißen Schlinge. Diese muss die Moderatorin seit Neuestem tragen, weil sie bei einem Ski-Unfall ihre Schulter gebrochen hat. Selbst während des Moderierens der Nachrichtenshow "Punkt 12" versteckt sie die Schlinge nicht. "Geht ja easy, wenn man nur sprechen muss und kein Körpereinsatz gefragt ist", witzelt die 54-Jährige.

No Drama!

Die Fans sind begeistert, dass sie aus dem Schulterbruch keinen großen Hehl macht und schicken ihr gute Besserungswünsche. Die Moderatorin ist völlig überwältigt, trotzdem bleibt sie auf dem Boden der Tatsachen und gibt ihren Fans eine wichtige Botschaft mit auf dem Weg.

Es ist lästig, aber kein Drama und ich denke, dass ich da wieder ganz heil raus komme ... Es ist leicht für mich, das Beste daraus zu machen, weil es am Ende 'kein Beinbruch' ist. Ich bewundere die Menschen, die ernsthaft krank sind und jeden Tag kämpfen!

Wohl wahr! Von einem Schulterbruch geht die Welt nicht unter. Doch wie oft ärgert man sich über "Kleinigkeiten" – weil der Bus schon wieder zu spät kommt, weil einen die blöde Erkältung erwischt hat, weil es abermals regnet und kalt ist ... und vergisst bei seinen kleinen Wehwehchen oft, wie gut es uns doch eigentlich geht – vor allem körperlich. Darauf will Katja Burkard aufmerksam machen und geht mit gutem Beispiel voran. Dabei sendet sie an die, die es wirklich nötig haben, ihre guten Wünsche. "Ich wünsche allen viel Kraft und denke gerade besonders an die, die sich ihren Ängsten stellen."

Bevor man also das nächste Mal im Selbstmitleid versinkt, sollte man sich vor Augen halten, wie schlimm die Situation wirklich ist. Also no Drama, denn meistens ist alles nur halb so wild!

Verwendete Quellen: Instagram