Kerstin Ott schockt Fans mit Psychiatrie-Beichte

"Sie ist die eine, die immer lacht" – für Kerstin Ott selber gilt diese Zeile aus ihrem erfolgreichsten Lied allerdings nicht. Denn sie ging einst durch ein düsteres Tal und spricht nun über die schwerste Zeit ihres Lebens.

Endstation Psychiatrie

Es geht um Spielsucht: Die erfolgreiche Sängerin beichtet, dass sie vor ihrer Karriere als Sängerin schwer erkrankt und zwanghaft in Spielotheken unterwegs war. In der "NDR Talkshow" erzählt Kerstin aus ihrem bewegenden Leben: "Damals sagte ich mir, entweder ich gehe jetzt für drei Monate in die Geschlossene oder ich höre sofort auf damit. Ich habe mir selbst Hausverbot in den Spielhallen gegeben."

Zum Glück schaffte sie den Absprung damals in letztem Moment aus eigener Kraft. Dafür überlistete sie sich selber, wie sie im Interview erzählte – mit Flugzetteln, die sie in den Spielhallen verteilte: Hierauf war ein aktuelles Foto von Kerstin abgebildet mit dem Satz "Ich bin spielsüchtig". Schon aus Stolz habe sie damals nicht mehr in solche Zockerbuden gehen können.

Dunkle Vergangenheit

Auch wenn Kerstin Ott auf der Bühne immer eine große Show hinlegt und gute Laune verbreitet – in die Seele schauen kann der Sängerin wohl niemand von ihren Fans. Nicht nur die Spielsucht ist ein dunkles Kapitel von Kerstins Vergangenheit. Auch der Song "Die immer lacht" hat einen traurigen Hintergrund. Schließlich widmete ihn Kerstin einer Freundin, die erkrankt ist – und wurde durch Zufall entdeckt und berühmt.

Wir freuen uns, dass Kerstin Ott die dunklen Kapitel ihrer Vergangenheit hinter sich gelassen hat und hoffentlich heute voller Zuversicht ihr Leben genießen und in die Zukunft schauen kann.

Kerstin Ott – Daten und Fakten

Kerstin Ott ist eine deutsche Schlagersängerin und DJane

Sie wurde am 17. Januar 1982 in West-Berlin geboren

Seit 2017 ist Kerstin Ott mit Karolina Köppen verheiratet

Bekannt wurde die Sängerin vor allem durch ihren Hit "Die immer lacht"

verwendete Quellen: NDR Talkshow